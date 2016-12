Elisabetta II lascia il patrocinio dell’All England Club

La Regina del Regno Unito deteneva la più alta carica del club dal 1952. Verrà sostituita da Kate Middleton, duchessa di Cambridge

I massimi vertici dell’All England Lawn and Tennis Club nella giornata di oggi hanno reso omaggio a sua altezza Elisabetta II, a poche ore dalla decisione della Regina di rinunciare al patrocinio del circolo più prestigioso al mondo dopo sessantaquattro anni. Elizabeth Alexandra Mary, novant’anni compiuti lo scorso aprile, ha preso la sofferta decisione nell’ambito di un drastico sfoltimento degli impegni ufficiali, che l’ha portata a lasciare i propri incarichi in 25 organizzazioni tra cui figura, oltre all’All England Club, la Rugby Union.

“Vogliamo ringraziare Sua Altezza per il continuo e instancabile impegno al servizio del Club e dei Championships durante il suo patrocinio“, ha commentato il presidente in carica Philip Brook, ” e saremo per sempre orgogliosi del suo ruolo nella storia dell’All England Lawn and Tennis Club“.

Elisabetta II, che aveva per l’ultima volta fatto una visita ufficiale nel corso del torneo di Wimbledon del 2010, verrà sostituita dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton.