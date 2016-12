Del Potro eletto miglior sportivo argentino dell’anno

Dopo essere tornato in campo e aver raggiunto diversi successi, Juan Martin del Potro si aggiudica il premio come miglior sportivo argentino dell’anno

Non era implausibile che il premio da miglior sportivo argentino dell’anno finisse tra le mani del risorto Juan Martin del Potro. Ma, d’altronde, finché non si è visto delPo con la statuetta in mano potevamo anche sbagliarci. Fortunatamente il premio “Olimpia de oro” è stato attribuito a del Potro. Il campione di Tandil non poteva regalare ai suoi connazionali un anno migliore di questo: dopo i numerosi infortuni, Juan Martin è tornato più forte di prima, vincendo un titolo ATP (Stoccolma), la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio, sconfitto solo dal numero uno Andy Murray in finale, dopo aver messo a tappeto sia Djokovic che Nadal; ed infine ha portato a casa la prima Coppa Davis per il suo paese. A seguito di quest’elenco di successi, l’Olimpia de oro non poteva che andare all’inesauribile Juan Martin del Potro.