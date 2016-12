Del Potro potrebbe saltare Australian Open e Coppa Davis

L’argentino sta valutando l’opportunità di posticipare l’esordio stagionale, dando forfait ad Auckland, Melbourne e nell’impegno di Davis contro l’Italia

Le dichiarazioni di Juan Martin del Potro hanno preso un po’ tutti in contropiede. Da Buenos Aires l’argentino ha parlato del suo imminente futuro, paventando l’ipotesi di saltare i tornei nel mese di gennaio per rimettersi in forma e preservare la propria salute fisica: “Quello di cui ho bisogno è avere qualcuno accanto a me che mi rimetta in sesto e mi permetta di arrivare fino in fondo alla stagione”.

L’argento olimpico a Rio ha poi dichiarato di aver avuto poco tempo per allenarsi e di temere che due settimane di allenamento possano non bastare per rivedere il miglior Del Potro: “Col mio staff stiamo valutando il da farsi secondo le priorità. Il tennis mi ha aspettato per due lunghi anni, l’Australia può attendere un altro anno ancora”



Due parole anche sull’impegno di Davis. L’Argentina scenderà in campo ai primi di febbraio per difendere il titolo e lo farà in casa proprio contro l’Italia: “Ho ancora un po’ di tempo per decidere, ma a dire il vero non è poi tantissimo. Si giocherà sulla terra ed è la superficie su cui faccio più fatica in questo momento. Vedremo”.