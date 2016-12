Mondo Futures, italiani: Balazs ferma Bortolotti e Brancaccio ad Hammamet

Marco Bortolotti (foto Cristian Locatelli)

Tre italiani in semifinale a Hammamet ma a vincere è l’ungherese Balazs che batte prima Bortolotti e poi Brancaccio. Bortolotti si consola vincendo il doppio con Salviato. Eremin si ritira in semi a Doha

Penultima settimana del circuito Futures e altre delusioni per i colori azzurri. In Tunisia a Hammamet ($10.000) Brancaccio, Bortolotti e Baldi arrivano in semifinale insieme all’ungherese Balazs. Brancaccio vince il derby con Baldi 6-4 6-2, mentre il magiaro, testa di serie numero 2, vince nettamente 6-0 6-2 contro Bortolotti. La finale è combattuta solo nel primo set: Balazs vince il primo set 6-4 e chiude nel secondo per 6-2. Nel torneo di doppio si riscatta Bortolotti, il quale in coppia con Salviato non perde neanche un set e vince la finale contro le teste di serie numero 1 Rodriguez/Vibert 7-5 7-5.

A Doha ($10.000) Edoardo Eremin, testa di serie numero 3, arriva in semifinale, dove è costretto al ritiro sul 3-0 in favore dell’indiano Ramanathan. Julian Ocleppo e Mirko Cutuli invece perdono al secondo turno contro le teste di serie numero 4 e 2 del seeding: Ocleppo cede 6-4 6-2 contro Hampel, mentre Cutuli contro Ofner combatte nel primo set perdendo al tie break 7-6(6) e poi perde 6-3 nel secondo. Eremin e Ocleppo inoltre in coppia sfiorano la vittoria nel doppio perdendo solo all’atto conclusivo contro le teste di serie numero 1 Clayton/O’Mara 7-6(0) 6-4.

Infine ad Antalya ($10.000) Adelchi Virgili perde al primo turno il derby contro il qualificato, e compagno di doppio, Riccardo Stiglich in tre set 6-4 6-7(4) 6-4, Stiglich che poi al secondo turno 6-2 6-3 Donev. Doppio che non è andato meglio dato che i due tennisti italiani hanno perso al primo turno 7-5 6-4 contro Bothwell/Orlov.

Giorgio Laurenti