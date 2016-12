Roger Federer è l’uomo più elegante dell’anno

Roger Federer è stato eletto uomo più elegante dell’anno dagli utenti della rivista GQ

Che Roger Federer sia un concentrato di classe ed eleganza non fa più notizia. Ma che continui ad esserlo, sbaragliando attori, divi di Hollywood, cantanti e sportivi è una notizia che sicuramente farà piacere ai milioni dei suoi fan.

Nonostante il momentaneo allontanamento dai campi da tennis, Roger colpisce e stupisce tutti anche fuori dal campo. In questo caso viene omaggiato dagli utenti della rivista GQ, i quali hanno votato Roger Federer come l’uomo più elegante del 2016. Durante il suo cammino Federer ha avuto diversi rivali di fama mondiale: Zayn Malik (ex membro dei One Direction), Ryan Gosling (attore di fama mondiale e molto amato dal pubblico femminile), Steven Yeun (attore reso noto dalla serie tv Walking Dead), Kanye West (musicista statunitense) e Jared Leto (premio Oscar e cantante dei Thirty Seconds to Mars).

In finale, invece, il tennista svizzero è stato preferito all’attore Tom Hiddleston con il 61% di voti, a fronte del 38% per il Loki degli Avangers. Anche la stessa rivista ha commentato il successo del campione di tennis:“Non abbiamo mai dubitato che Roger Federer fosse un uomo elegante, ora è stato dimostrato che così tante persone amano lo stile del giocatore svizzero”.