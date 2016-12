Sara Errani si affida a Michele Montalbini

Sara Errani - Olimpiadi Rio 2016 (Foto Ray Giubilo)

Sarita ritorna dal coach che l’ha allenata durante l’infanzia

Il 2016 è stato un anno duro per Sara Errani, anzi durissimo. Eccezion fatta per la vittoria a Dubai (la prima e unica a livello Premier per lei), infatti, la stagione appena finita non ha riservato alcuna gioia alla bolognese, che a fine settembre ha deciso di iniziare con largo anticipo la sua off-season per cercare di tornare grande nel 2017. Per farlo, dopo la rottura con Pablo Lozano, si è inizialmente affidata a Wim Fissette, il quale però in seguito ha deciso di seguire Johanna Konta. In queste ore, tuttavia, Sarita ha deciso chi sarà al suo fianco nei prossimi mesi: si tratta di Michele Montalbini, il quale allenò la numero 49 WTA da quando aveva 8 anni fino ai suoi 15. Questi sarà affiancato da Andrea Capodimonte, insieme al preparatore atletico Sergio Savorani e al fisioterapista Gianluca Castellari.

Davide Errani, fratello e manager di Sara, ha affermato a riguardo che: “Per il momento è la soluzione definitiva“. Il neo-coach della Errani seguirà la stessa a Barbiano fino alla vigilia di Natale, per poi partire per l’Australia il 26 dicembre. Queste le sue dichiarazioni: “Per me lavorare con Sara è come farlo con una sorella minore. Sono contentissimo”.

Sara, dal canto suo, sembra più entusiasta che mai per l’inizio di questa nuova avventura: “Montalbini mi conosce benissimo fin da quando ero ragazzina e sono molto contenta dell’idea di potermi allenare vicino a casa. Conosco bene anche Capodimonte, che ho ritrovato dopo alcuni anni. Negli ultimi tre giorni abbiamo lavorato molto bene e in maniera intensa, ma mi sono anche divertita. Con questo gruppo mi trovo alla grande”.

Il 2017 della bolognese inizierà ufficialmente a Brisbane, per poi proseguire a Hobart e Melbourne, mentre a febbraio giocherà la Fed Cup (a Forlì ad attendere le azzurre ci sarà la Slovacchia), mentre l’impegno successivo sarà la difesa del già citato titolo di Dubai. Sarà l’inizio della rinascita?