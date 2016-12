Del Potro dà appuntamento a febbraio: salta gli Australian Open e lascia il dubbio Davis

La torre di Tandil si prende una pausa dopo un intenso 2016. Non disputerà i tornei previsti per gennaio 2017, inclusi gli Australian Open: tornerà probabilmente a Rotterdam. E per la Davis contro l’Italia, chissà…

Juan Martin del Potro tira il fiato. Dopo un 2016 sorprendente e ricco di successi secondo la stampa argentina il campione argentino ha deciso di non disputare la trasferta australiana di gennaio, che l’avrebbe portato prima sui campi di Auckland – l’argentino risulta ancora regolarmente iscritto – e poi a Melbourne, per il primo Slam del 2017.

L’eroe di Zagabria non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali ma secondo fonti locali la notizia è certa. Il motivo? La necessità di allungare il periodo di off-season per poter rientrare in campo con il serbatoio della benzina pieno. Una scelta per certi versi condivisibile ma che priva appassionati e addetti ai lavori di uno dei possibili protagonisti dello Slam australiano. In dubbio a questo punto la sua presenza per la sfida di Davis contro l’Italia di Barazzutti, che si disputerà dal 3 al 5 febbraio in terra sudamericana a Buenos Aires.