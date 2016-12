Fiori per Victoria Azarenka. Ammiratore segreto? No, Nishikori!

Victoria Azarenka - Miami 2016

Un Kei Nishikori in versione gentleman si congratula con la neo-mamma Victoria Azarenka facendole recapitare… un mazzo di fiori!

Nei giorni scorsi Victoria Azarenka ha messo al mondo il suo primogenito, a distanza di appena sette mesi dal suo ultimo match giocato. Tra i tanti messaggi di auguri che le saranno arrivati ne è giunto uno più speciale degli altri evidentemente perché la tennista bielorussa ha voluto renderlo pubblico sui social. Un mazzo di fiori da parte di Kei Nishikori e tutto il suo team che si congratulava con lei per il lieto evento.

So sweet! Thank you so much @keinishikori and Team Kei ❤️pic.twitter.com/OiTPnxIoUG

— victoria azarenka (@vika7) 23 dicembre 2016