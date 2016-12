Kvitova dopo l’incidente: “Ho mosso le dita stamattina, il miglior regalo di Natale”

Petra Kvitova - Roland Garros 2016 (foto di Roberto Dell'Olivo)

La tennista ceca torna a far sentire la sua voce dopo l’aggressione di tre giorni fa. “Non mi sento una vittima e non voglio pensare al passato. Farò l’impossibile per tornare presto in campo”

La ricostruzione della vicenda

Il sorriso di Petra Kvitova e la sua viva voce hanno già saputo oscurare i fattacci di tre giorni fa. In una conferenza stampa indetta a Praga l’ex numero due del mondo, visibile fasciatura al seguito, ha pronunciato poche parole ma tutte in linea con la sua personalità di gentile combattente.

“Grazie per essere qui, sono felice di dirvi che sto bene. Lo staff medico, la polizia, la mia famiglia e il mio team si sono occupati splendidamente di me in questa situazione difficile. Vorrei ringraziarvi singolarmente per la parte che avete fatto negli ultimi quattro giorni. La mole di messaggi che ho ricevuto mi ha sopraffatto: davvero grazie a tutti. Quello che mi è successo è stato spaventoso ma non mi vedo come una vittima, non mi compiango e non voglio guardare indietro. Userò tutta la mia energia per concentrarmi sul recupero, e farò il possibile per tornare a fare quello che amo il prima possibile”

Poi la notizia più bella: “Ieri mattina, durante una visita, sono riuscita a muovere le dita della mano sinistra. Questo per me è il miglior regalo di Natale che potessi desiderare. Ora guardo avanti e voglio passare del tempo con la mia famiglia, per questo chiedo privacy e tranquillità per poter iniziare il mio percorso verso il ritorno in campo. Grazie di cuore e buon Natale, Petra“.