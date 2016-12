Andrei Medvedev nuovo capitano Davis ucraino

Andrei Medvedev subentra a Mikhail Filima sulla panchina di Davis ucraina. La nazionale nel 2016 ha sfiorato l’accesso al World Group

Chi credeva che il tennis fosse fermo a due giorni dal Santo Natale deve fermamente ricredersi perché le notizie non si fermano davvero mai. Dall’Ucraina arriva infatti l’indiscrezione che vedrebbe Andrei Medvedev come nuovo capitano di Coppa Davis, per l’appunto, ucraina. L’ex tennista ucraino prenderebbe il posto di Mikhail Filima che la passata stagione ha portato la nazionale dell’est Europa a giocarsi un posto nel World Group contro il Giappone sconfitto al primo turno dalla Gran Bretagna. Match però assolutamente da dimenticare per Stakhovsky e compagni usciti sconfitti dal tie per 5-0. Nel 2017 si ripartirà dal secondo turno del Group I dove gli ucraini attendo la vincente tra Portogallo e Israele.

Per Medvedev sarà un ritorno alla competizione che l’ha visto molte volte protagonista. Il nuovo capitano detiene infatti il record di vittorie in doppio, 11, e, sempre in doppio, con Dimitri Poliakov ha formato la coppia più prolifica della storia Davis ucraina. Molti invece ricorderanno la sua finale al Roland Garros, persa da Agassi nel 1999 dopo essere stato avanti due set a zero, partita tra l’altro dettagliatamente raccontata in “Open” l’autobiografia del Kid di Las Vegas. Undici, infine, i titoli raggiunti in singolare, tra i quali spicca Montecarlo e il tris di Amburgo.