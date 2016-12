Buon Natale dalla redazione di Ubitennis. Con, e senza canditi

Gli auguri sono per tutti i gusti, e qui a Ubitennis siamo felici di non fare figli e figliastri tra i lettori. Pandoro o panettone, canditi o non canditi, il buon Natale è per tutti. Noi, ovviamente, preferiamo… Radek

Impacchettate le vostre racchette, mettete scarpe e pantaloncini sotto l’albero, ricordate di indossare fascetta e polsini durante la cena di stasera. È Natale, sì, ma tra poco più di una settimana il tennis giocato riparte, quindi non distraetevi. La redazione di Ubitennis vi augura di trascorrere delle serene feste, promettendovi di profondere il massimo impegno e la massima serietà nel coprire la stagione 2017; oltre a seguire la palla gialla in ogni paradossale angolo del globo, aggiungeremo infatti nuove rubriche e spazi di approfondimento. Avremo il parere di un mental coach certificato, un focus sul mondo Juniores, la solita incomparabile macchina da guerra che si occuperà delle cronache.

Avete risposto in moltissimi all’appello lanciato un paio di settimane fa, e vi rinnoviamo l’invito: chiunque volesse saltare il fosso e passare al lato oscuro, può mandare una mail a direttaubitennis@gmail.com, come potete leggere nel pezzo linkato.

Ci perdonerete se in questi giorni gli aggiornamenti saranno meno frequenti, ma dopo un anno di fatiche sfrutteremo queste feste per ricariche le pile (e non solo per mangiare). In ogni caso non temete: vi aspettano ancora gli highlights con le migliori partite del 2016, la sorpresa dell’anno, le pagelle dei giovani e tanto altro.

Buon Natale dunque dalla redazione di Ubitennis, e un sincero grazie per l’affetto che continuate a dedicarci, spesso stimolandoci con i vostri commenti e i vostri spunti (altre volte meritereste sonore ramanzine, ma siamo tutti buoni in questi giorni). Non esagerate con i panettoni, (Ubi)tennis incombe!