Jan Lennard Struff finisce in tribunale

Il numero 63 ATP è stato citato in giudizio dalla sua ex-coach

Jan Lennard Struff finisce nei guai: il tedesco, infatti, si è dovuto presentare in tribunale davanti a Ute Strakerjahn, ex allenatrice del teutonico e n.198 del mondo nel 1982. Quest’ultima ha seguito il n.63 ATP – il quale quest’anno si è tolto la soddisfazione di battere Stan Wawrinka a Parigi-Bercy dopo una maratona conclusasi al tiebreak del terzo set – a partire da quando lo stesso aveva 6 anni fino al luglio 2015, quando Struff le diede il benservito per farsi affiancare da Carsten Arriens, ex capitano di Coppa Davis della Germania.

Nel 2012 i due avevano siglato un contratto di quattro anni, perciò la donna ha preteso un risarcimento dal suo ex giocatore, poiché il rapporto era finito prima del tempo stabilito. La cifra ammonta a 170.000 euro, ma c’è di più. Ute, infatti, ha richiesto anche una percentuale sui futuri guadagni del ragazzo di Warstein addirittura fino al 2022. Questo perché, secondo lei, “adesso che stanno arrivando i frutti, rischio di rimanere con nulla in mano. Sono molto delusa sul piano umano, insieme alla sua famiglia sono stata la persona che più di tutti ha creduto in lui“. Jan Lennard ha proposto un indennizzo unico e definitivo pari a 300.000 euro, senza però ricevere una risposta affermativa.

Il tribunale ha concesso alle parti otto settimane per venirsi incontro, anche se al momento ciò appare estremamente complicato. Riguardo la percentuale, Struff non vorrebbe superare il 10%, mentre la controparte chiede molto di più, invocando anche ciò che accadde tra Becker e Tiriac, con l’ex campione rumeno che, dopo essere stato licenziato, riuscì a riscuotere addirittura il 40%. L’impressione è che, alla fine, sarà il giudice a decidere. Il problema più grande, tuttavia, sembra essere un altro: se la Strakerjahn dovesse ottenere un risarcimento importante, potrebbe crearsi un precedente di cui in futuro si serviranno molti coach. Ai posteri l’ardua sentenza.