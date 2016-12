Mahesh Bhupathi nuovo capitano di Davis della squadra indiana

Il sempreverde campione indiano, leggenda del doppio, è stato nominato capitano della squadra di Coppa Davis

Mahesh Bhupathi, leggenda del doppio, è stato nominato capitano non giocatore della squadra indiana di Coppa Davis. Bhupathi entrerà “in servizio” dopo il tie contro la Nuova Zelanda del gruppo I per l’Asia/Oceania a Pune, dal 3 al 5 febbraio. A Pune, il team indiano sarà ancora guidato dal capitano uscente Anand Amritraj che, pare, non abbia preso bene la decisione di lasciare il ruolo di Mister. “Nessuno vuole andarsene” ha dichiarato ai giornali indiani il Presidente dell’AITA (All Indian Tennis Association) Chatterjee , “ma ognuno merita la chance di diventare capitano”.

Bhupathi, vincitore di 52 titoli – di cui 4 prove dello slam – e protagonista di altre 44 finali, era il grande favorito nella successione ad Armitraj. “Ne ho parlato con Mahesh e lui si è messo subito a disposizione della squadra” ha aggiunto ancora Chatterjee.