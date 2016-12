Il mondo del tennis augura Buon Natale

Da Becker a Baghdatis, passando per Pennetta e Vinci: ecco una selezione di messaggi di auguri che abbiamo scovato su Twitter

Feliz Navidad !!! Merry Christmas !! ❤️🎄 Con Azu y Delfi les deseamos una feliz noche buena 🌠 llena de amor y paz pic.twitter.com/Du1LbmQbtZ — Juan Monaco (@picomonaco) December 25, 2016

Merry Christmas to ALL my friends on this holy night !!!

The worlds in turmoil now so we gotta stay close to our loved ones…#family — Boris Becker (@TheBorisBecker) December 24, 2016

Merry Xmas may u have a great day with family and friends — Brad Gilbert (@bgtennisnation) December 25, 2016

And a Merry Christmas from Woodstock, my favorite:) pic.twitter.com/LhOBU2IHxo — Martina Navratilova (@Martina) December 25, 2016

Wishing everyone a Merry Christmas! ❤️🎄 Thank you for being with me during this year and see you in 2017! pic.twitter.com/jsxshq4iIs — Aga Radwanska (@ARadwanska) December 24, 2016

Merry Christmas and happy holidays from my family to yours! 🎄😍😊🎁 pic.twitter.com/lC0xTvddyY — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) December 25, 2016

Merry Christmas everyone! Peace and love to all ❤️🙏🏽 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 24, 2016

Sending love and kisses for a merry Christmas. Thank you for filling our house with flowers 💐🌲 pic.twitter.com/BDCqoBIJAo — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) December 25, 2016

Merry Christmas to all of you ⭐️😌 pic.twitter.com/I9UOBU3Nup — Carina Witthöft (@WitthoeftCarina) December 24, 2016

Buon Natale e buone feste a tutti voi!!!❤️🎄🎉🎁 pic.twitter.com/qLYEwG5735 — Roberta Vinci (@roberta_vinci) December 25, 2016

Joyeux Noel😃 Merry Christmas😃 — Gael Monfils (@Gael_Monfils) December 25, 2016

Merry Christmas everyone !!!!! Have an amazing day 🎄🎁🎅🏻🎉 — Christina McHale (@ChristinaMcHale) December 25, 2016

MERRY CHRISTMAS 🎄🎁 🌟❤😃 Wishing you all a wonderful time together with all your loved ones! Frohe Weihnachten 😃🎄 pic.twitter.com/WeONjYKQkN — Sabine Lisicki (@sabinelisicki) December 24, 2016

Merry Christmas to all ! https://t.co/hybUi7C0pm — Marcos Baghdatis (@marcosbaghdatis) December 25, 2016