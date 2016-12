Ana Ivanovic convoca i fans per un importante annuncio

L’ex numero 1 del mondo ha chiamato a raccolta i propri sostenitori per comunicare loro una misteriosa novità. L’annuncio di una gravidanza tra i rumors più gettonati, ma potrebbe anche trattarsi di qualcosa di molto meno rilevante

L’appuntamento è per domani, mercoledì 28 dicembre, alle ore 19. Ana Ivanovic, ferma a causa di infortuni assortiti da quasi quattro mesi, ha convocato i fans sulla propria pagina Facebook, dove intende rendere pubblica una notizia al momento occulta. Per ora le riflessioni degli addetti ai lavori si basano unicamente su sospetti e illazioni: in testa alla classifica delle voci di corridoio più gettonate c’è naturalmente quella che vorrebbe la bella Ana in dolce attesa, e i più audaci ipotizzano che l’annuncio del futuro lieto evento potrebbe essere accompagnato dalla comunicazione dell’addio al tennis giocato. Più cauti, altri bene informati subodorano la rinuncia all’Australian Open della vincitrice del Roland Garros 2008, la quale non avrebbe ancora smaltito i guai fisici che recentemente l’hanno afflitta. Intanto, secondo il giornalista portoghese José Morgado, Ivanovic avrebbe ufficialmente deciso di ritirarsi dal torneo di Auckland che scatterà lunedì prossimo. Non ci resta che attendere: tra poco più di 24 ore conosceremo tutta la verità.