Djokovic rinuncia a Dubai: solo quattro tornei fino a marzo. E Murray sorride…

Il n.2 del mondo rivede la programmazione del primo trimestre 2017. Difenderà i titoli di Doha, Melbourne, Indian Wells e Miami ma non i quarti negli Emirati. In ballo 4000 punti, mentre Murray può incrementare il vantaggio

Con la testa sott’acqua fino ad aprile. Per Novak Djokovic i primi tre mesi del 2017 saranno subito un importante banco di prova per valutare le sue possibilità di riconquistare il trono che da novenbre appartiene a Andy Murray. Non solo perché lo scozzese ha chiuso il 2016 in grande condizione e per l’addio di Boris Becker, attorniato dalle chiacchiere sul guru Pepe Imaz. La programmazione ufficiale del primo trimestre con la quale il serbo annuncia che disputerà soltanto Doha, Australian Open e i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami – saltando quindi l’appuntamento di Dubai e il week-end di Davis – conferma che sarà impossibile per Nole guadagnare punti in classifica fino a marzo.

I quattro tornei che Djokovic disputerà, infatti, lo vedono occupare il ruolo di campione uscente. Si tratta di 4000 punti che, uniti ai 90 di Dubai che a questo punto diventano indifendibili, fanno un totale di 4090 punti che “scadranno” per Nole da gennaio a marzo. Ma c’è di più: Andy Murray di punti da difendere ne avrà soltanto 1380 (finale a Melbourne e ottavi a Miami e Indian Wells) con la prospettiva certa di guadagnarne a Doha, torneo non disputato dallo scozzese nel 2016. In pratica, a Nole servono un gennaio e un marzo perfetti – a febbraio a conti fatti non scenderà in campo – per essere sicuro di tenere almeno le distanze da Murray, che invece ha possibilità di incamerare punti ovunque. La sfida per la leadership parte decisamente in salita per il campione di Belgrado.