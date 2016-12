Prima fatica letteraria per Horia Tecau

Horia Tecau e Jean Julien Rojer vincono il doppio a Wimbledon

La medaglia d’argento nel doppio di Rio sbarca in libreria con “Vita a ritmo di tennis”, un’opera dedicata ai più piccoli. “È una storia piena di lezioni che ho imparato giocando al mio sport preferito”

Lo specialista del doppio Horia Tecau, vincitore del titolo a Wimbledon nel 2015 e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio, ha recentemente pubblicato il suo primo libro. Dedicata ai bambini e intitolata “Viata in ritm de tenis” (Vita a ritmo di tennis), l’opera del giocatore di Costanza è stata principalmente pensata per incoraggiare i più piccoli a perseguire i propri sogni e a lavorare duro per superare gli ostacoli che la vita ogni giorno ci offre. ” È una storia piena di grandi lezioni che ho imparato giocando a tennis“, ha confermato Tecau durante la presentazione del libro, andata in scena a Bucarest davanti a 300 bambini entusiasti.

Tecau, 31 anni, oltre al trionfo di Church Road può contare altri 28 titoli conquistati nel tour maggiore, tra cui spiccano le World Tour Finals 2015 e i Masters 1000 di Cincinnati 2012 e di Madrid 2016.