Raonic compie 26 anni, inizia la stagione ad Abu Dhabi

Milos Raonic - Queen's 2016 (Alberto Pezzali © All Rights Reserved)

Il canadese, grande protagonista del 2016, festeggia oggi il suo compleanno e già il 30 dicembre sarà in campo nell’esibizione di lusso negli Emirati

Milos Raonic si appresta ad affrontare la stagione 2017 con l’obiettivo non proprio semplice di migliorare gli eccellenti risultati raggiunti in quella appena trascorsa. Prima di ciò oggi, 27 dicembre, festeggia il suo 26° compleanno con il best ranking in carriera di N.3 del mondo dietro i due dominatori della stagione Murray e Djokovic.

Il canadese di origini serbe ha raggiunto la sua prima finale Slam della carriera a Wimbledon, la semifinale dell’Australian Open e quella del Masters di Londra sempre battuto dall’attuale N.1 del mondo: se la finale sui prati non ha avuto storia, le due semifinali sono state lottatissime e perse sul filo di lana. Una rivalità quella con lo scozzese che è stata elemento principale dell’anno se si considera anche la finale al Queen’s dove Murray ha recuperato uno svantaggio di un set e un break. A questi risultati si aggiunge anche la finale raggiunta nel Masters 1000 di Indian Wells persa da Djokovic anche a causa di un problema fisico.

L’anno scorso la sua stagione si era aperta vincendo il torneo di Brisbane in finale contro Roger Federer e proprio quel successo da difendere sarà il suo primo impegno ufficiale del nuovo anno la prossima settimana. Prima però giocherà, venerdì e sabato l’evento esibizione di Abu Dhabi che vedrà in campo altri grandi nomi: Andy Murray, Rafael Nadal, Tomas Berdych, David Goffin e Jo-Wilfried Tsonga. Una formula a 6 giocatori che offrira un bye all’esordio al N.1 e al N.3 del mondo.

L’arrivo sulla sua panchina di Richard Krajicek porterà a un’ ulteriore salto di qualità di Milos? Potrebbero bastare poche settimane per scoprirlo.