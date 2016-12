Il Miami Open tira un sospiro di sollievo: Roger Federer ci sarà

Roger Federer

Il tennista svizzero sta programmando la stagione 2017. Tra i tornei a cui prenderà parte c’è anche il Masters 1000 di fine Marzo a Key Biscayne, da tre anni appannaggio di Novak Djokovic

Roger Federer si appresta a tornare sui campi da tennis a Perth per l’Hopman Cup dopo sei mesi di inattività e ha già chiaro in mente come fare per risalire la classifica ATP che l’ha visto chiudere l’anno in sedicesima posizione.

Dopo l’Hopman cup la stagione dello svizzero prevede gli Australian Open, poi Dubai, dove si è allenato negli ultimi tempi, e poi il cemento statunitense, con Indian Wells e Miami. Masters 1000 quest’ultimo vinto per due volte (2005 e 2006) e che lo scorso anno saltò per un virus influenzale che lo colpì a poche ore dall’esordio contro Juan Martin Del Potro.