Mondo Futures, italiani: Petrone fermato ai quarti da Sakharov ad Antalya

In Turchia Alessandro Petrone arriva ai quarti di finale e perde in due set contro Gleb Sakharov, eliminazione al primo turno invece per Liam Caruana a Porto Rico

Quella conclusa domenica è stata l’ultima settimana di Futures della stagione 2016 per i tennisti italiani, i quali si prenderanno questa settimana per riposare o allenarsi in vista dell’inizio del prossimo anno.

Alessandro Petrone ha giocato nell’ennesimo Futures turco di Antalya ($10.000) partendo come testa di serie numero 6. Superato a fatica il primo turno contro Biljesko al terzo set (6-2 4-6 7-5), ha facilmente vinto in due set contro Khotkov. Nei quarti contro il francese Sakharov, Petrone ha ceduto in due set per 6-4 6-0.

A Mayaguez ($10.000) Liam Caruana, diciottenne romano trapiantato in Texas, ha giocato il decimo Futures della sua giovane carriera perdendo al primo turno contro il canadese Brayden Schnur, testa di serie numero 4, per 6-2 7-5.

