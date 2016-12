Scattano domani i Mubadala World Tennis Championships. Ecco il programma

Il tradizionale prologo di Abu Dhabi accende i riflettori sulla nuova stagione tennistica. Domani in campo Nadal, Berdych e Tsonga

Si tratta solo di un’esibizione, ma il tradizionale appuntamento di fine dicembre negli Emirati Arabi è utilissimo a placare la fame di tennis di molti appassionati fiaccati da più di un mese di off season. Scatta domani ad Abu Dhabi la nona edizione dei Mubadala World Tour Championships, e i nomi attesi in campo sono di un certo rilievo. Il programma della giornata prevede due incontri: si inizia alle 17 ora locale (le 14 in Italia), con l’incontro tra David Goffin e Jo-Wilfred Tsonga, cui farà seguito l’atteso esordio del campione uscente Rafa Nadal, che dall’altra parte del net troverà Tomas Berdych. Venerdì sarà la volta delle semifinali: Andy Murray e Milos Raonic, omaggiati di un bye che li dispensa dal primo turno, attendono rispettivamente il vincitore dell’incontro tra Tsonga e Goffin e quello del match tra Nadal e Berdych. La sfida per il titolo e la “finalina” che mette in palio il terzo posto sono previste per la giornata di sabato.