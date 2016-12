Auguri a Kei Nishikori, il samurai di cristallo

Compleanno in aereo per Kei Nishikori che oggi compie 27 anni. Il giapponese è in volo verso l’Australia. Il suo 2017 partirà da Brisbane

Kei Nishikori compie 27 anni, al termine di una buona stagione che ha però evidenziato ancora una volta la fragilità psicologica del tennista nipponico nei match che contano. La lista delle occasioni perse o buttate è lunga: le finali di Miami e Toronto e la semifinale delle ATP Finals, perse senza nemmeno giocare contro Djokovic; la semifinale di Roma persa alla distanza sempre contro il serbo, sprecando un vantaggio di 3-1 nel tiebreak decisivo; il primo set regalato a Murray nella semifinale olimpica; la semifinale a Flushing Meadows persa contro Stan Wawrinka nonostante un set e un break di vantaggio e un gioco fino a quel punto stellare e perfetto. A queste sconfitte si contrappone un unico titolo conquistato a Memphis, ormai suo giardino di casa.

Nishikori inizierà la stagione 2017 a Brisbane con tanta voglia di riscatto. Chissà che non sia la volta buona per piazzare finalmente un grande colpo e sorprendere i più grandi. Sicuramente ha tutte le carte in regola per farlo, infortuni permettendo, e Wawrinka ci ha insegnato che non è mai troppo tardi. Nel frattempo il tennista del Sol Levante si appresta a passare un particolarissimo compleanno… volante.

Not smart travel planning🙄. Leaving LAX today on the 28th. Landing in Brisbane on the 30th. Hmmm……no 29th👎. We will 🎉🎊🎈on the ✈️ to 🇦🇺 — Kei Nishikori (@keinishikori) December 29, 2016

Lorenzo Colle