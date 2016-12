Buone feste da Decathlon: Ziplayer per giocare a tennis anche al freddo!

Il pantalone ZIPLAYER di Decathlon è l’alleato ideale per giocare a tennis anche durante il periodo natalizio. Una chiusura in fase di brevetto per garantire confort e rapidità

Il Natale è passato, e il 2016 volge al termine; le temperature si fanno sempre più rigide, ma la passione per il tennis rimane accesa e con la fiamma vivissima. Ad aiutare gli appassionati che anche (e sopratutto forse, per smaltire gli abbondanti pasti delle feste) durante il periodo invernale vogliono calcare i campi, ci ha pensato Decathlon, con il pantalone ZIPLAYER.

Il pezzo inferiore della tuta è un indumento che si vede spesso sui campi da tennis. Gli agonisti magari usano i pantaloni lunghi per scaldarsi, togliendoli poi quando devono cominciare a colpire in maniera molto frequente; i principianti, invece, che sono in campo a gruppi di tre o quattro per imparare a giocare, tengono la tuta tutto il tempo della lezione, perché altrimenti si raffredderebbero nell’attesa di colpire di nuovo. A entrambe queste categorie si rivolge il pantalone da tennis Decathlon, un valido alleato contro il freddo.

Concepiti per la pratica del tennis durante i periodi freddi, si adattano perfettamente alla pratica di badminton, padel, squash, ping-pong. Sono finiti i tempi fastidiosi in cui ci si sporcava, bisognava togliersi le scarpe o si finiva col perdere l’equilibrio. Con la cerniera (in attesa di brevetto) di ZIPLAYER si passa dai pantaloni agli short in un secondo. Tutto tempo guadagnato per giocare!