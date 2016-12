Mubadala World Tennis Championships: avanzano Nadal e Goffin

Lo spagnolo e il belga superano in due set rispettivamente Berdych e Goffin

Il 2017 è alle porte. Come ogni anno, ormai, a fare da apripista alla nuova stagione è il Mubadala World Tennis Championships di Abu Dhabi, torneo di esibizione giunto alla sua nona edizione. Per invogliare i giocatori a venire a giocare per verificare il loro livello prima degli Australian Open, gli organizzatori, come di consueto, hanno deciso di utilizzare una superficie molto simile a quella del primo Slam dell’anno (idem dicasi per la velocità delle palle), con la stessa che quest’oggi è sembrata piuttosto veloce.

Nel primo match David Goffin si è imposto in due set su Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 7-6(2) 6-4. Dopo un inizio complicato, nel primo parziale il francese è riuscito a rimontare due break di svantaggio per poi giocarsi tutto al tiebreak, dove però il campione di Rocourt è riuscito ad avere la meglio, sfruttando anche qualche seconda di servizio di troppo dell’avversario. Nella seconda frazione di gioco si prosegue on serve fino al decimo game, quando emerge la superiorità tattica e la maggiore mobilità di Goffin. Domani David giocherà alle 14 contro Andy Murray.

Poco dopo è stata la volta di Rafa Nadal e Tomas Berdych. C’era attesa nel vedere la prima partita del maiorchino – anche se non ufficiale – dopo l’annuncio della una nuova partnership con Moya. L’inizio è folgorante: il dritto dell’iberico sembra quello dei bei tempi e la risposta più aggressiva del solito. Il tutto si traduce in un bagel inflitto all’allievo di Goran Ivanisevic. Nel secondo set Tomas – che ha cambiato sensibilmente il lancio di palla, più basso di almeno cinque centimetri – riesce ad ottenere più punti con il servizio e a trovare di più il campo con le sue accelerazioni, senza disdegnare qualche sortita a rete. Ciò nonostante, alla fine Nadal riesce a centrare il break al nono gioco, chiudendo poi nel game successivo. Domani in semifinale, non prima delle 16, affronterà Milos Raonic, nella riedizione della finale dell’anno scorso (in quell’occasione lo spagnolo ebbe la meglio in straight sets).