Panatta e Bertolucci alla festa di Natale del Cortina Country Club. Presenta Stefano Meloccaro

Presentazione Savoia Cup Cortina 2016 (foto di Roberto Dell'Olivo)

Adriano Panatta e Paolo Bertolucci saranno i capitani giocatori delle due squadre che si contenderanno la Savoia Cup. Con loro anche Filippo Volandri, Adelchi e Alexia Virgili, Maria Elena Camerin, Riccardo Patrese e Kristian Ghedina

dal nostro inviato a Cortina

Tutto è pronto per la quinta edizione della Savoia Cup, la manifestazione tennistica che sta diventando un must del natale cortinese. All’Hotel Savoia ieri sera c’era niente meno che l’Adriano nazionale a dettare i tempi della presentazione. Stiamo parlando di Panatta, che domani sarà regolarmente in campo, capitano di una delle due super squadre, contro l’amico di sempre Paolo Bertolucci, ieri assente. “Scrivetelo. Paolo ha paura di giocare – scherza Adriano – lui dice che non sa più come si fa. In realtà tutti i giorni si allena con la sua compagna”. Ecco servito così lo scoop. Raccolto prontamente da Stefano Meloccaro voce sky, spalla di Fiorello all’Edicola Fiore, che sarà anche lui della partita. Cortina non è più solo sinonimo di sport invernali, il tennis sta assumendo un ruolo sempre più importante. “Vogliamo preparare una quarta edizione del nostro challenger (ad agosto del 2017, ndr) davvero speciale” parola del direttore del circolo ampezzano, Andrea Mantegazza con il gesso alla mano sinistra e quindi domani solo in panchina, ma prontissimo a raccogliere nuove sfide.

Intanto diciamo a tutti i tifosi che Bertolucci sarà regolarmente in campo. “Sicuro non ci sono dubbi, si è solo perso nel traffico” – assicura il presidente del Country club, Paola Bergamo. Anche perché alla guida Paolo certo non vale un Riccardo Patrese anche lui presente accanto all’amico Ghedina, il super campione della discesa libera azzurra. “Non vogliamo giocare insieme – implora Kristian – la nostra è una continua sfida”. Patrese raccoglie: “Infatti Kristian ci prova ora a correre anche con le automobili. Ma non c’è storia su chi è il più forte”.

Una presentazione sui generis che raccoglie molti consensi, con un timoniere speciale come “Melo Caro”, così è stato chiamato il buon Stefano, dal bambino che ha effettuato il sorteggio. “Capita che mi chiamino così” dice sorridendo Meloccaro, che intanto giocherà con Panatta. “E ci mancherebbe altro”, Adriano vuole giocare con la voce sky a tutti i costi. Non sarà mica un sorteggio pilotato? Mantegazza ha il suo da fare per rassicurare tutti i presenti. Mentre Panatta racconta qualche gag della sua vita sportiva, un match con Gerulaitis sorteggiato al primo turno del Foro italico due anni dopo il suo successo del 1976. Vinse Adriano 7-6 7-5 contro l’americano winner nell’edizione ’77. “Ma nel primo set ero sotto 5-0” ricorda Panatta.

Dalle premesse domani ci sarà davvero da divertirsi. Anche perché in campo ci saranno pure Filippo Volandri, e Adelchi Virgili, uno dei giocatori più talentuosi del nostro tennis di seconda fascia. “Ma a Cortina c’è ora anche un suo fan club” racconta Mantegazza. Completano il campo dei giocatori anche due ragazze, la veneziana Maria Elena Camerin (best ranking numero 41 WTA nel 2004) e Alexia Adelchi, sorella di Adelchi ed Augusto. Ma all’ultimo momento ci potranno essere nuove sorprese. L’appuntamento è quindi per domani pomeriggio con i due ex capitani di Coppa Davis, Panatta e Bertolucci, a contendersi il trofeo dell’hotel Savoia.