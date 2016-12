TV e Rete anteprima 2017: nessun cambiamento di rilievo in TV, incognita streaming per la WTA

La programmazione TV del 2017 tennistico sarà sostanzialmente analoga a quella del 2016: unici cambiamenti di rilievo legati al nuovo contratto tra Eurosport e Tennis Australia. Dopo la scissione da Tennis TV, nebuloso il futuro streaming per il circuito femminile

TELEVISIONE (free+pay)

La stagione 2016 segnava la conclusione della maggior parte dei contratti sui diritti TV tennistici in Italia, tuttavia senza grande pubblicità da parte delle emittenti tutti gli accordi sono stati rinnovati e dunque il quadro televisivo non subirà variazioni rilevanti se non proprio nell’imminente mese di gennaio: andiamo a vedere dunque il riepilogo schematico della situazione:

Tornei del Grande Slam



Australian Open: Eurosport (esclusiva assoluta fino al 2021)

Roland Garros: Eurosport (esclusiva assoluta fino al 2021)

Wimbledon: SKY Sport (esclusiva assoluta fino al 2018)

US Open: Eurosport (fino al 2017)

ATP Tour



Masters 1000/Finals Londra: SKY Sport (esclusiva assoluta)*

ATP 500: Supertennis (esclusiva assoluta)

ATP 250: Supertennis (la maggior parte degli eventi) e Eurosport

Next Gen ATP Finals Milano: Supertennis (esclusiva assoluta)

*Internazionali d’Italia: un quarto, una semifinale e la finale anche su Rai Sport in chiaro

WTA Tour:

WTA Premier/Finals Singapore: Supertennis (esclusiva assoluta)

WTA International: Supertennis (la maggior parte degli eventi) e Eurosport

ITF Events:

Coppa Davis/Fed Cup ITALIA: Supertennis (tutto in diretta) e Rai Sport (Coppa Davis in differita)

Coppa Davis/Fed Cup (altri incontri): Supertennis (esclusiva assoluta)

Hopman Cup: Eurosport

Come potete vedere la situazione è pressoché identica all’anno passato ma attenzione perché il mese di gennaio vedrà l’entrata in vigore del nuovo contratto tra Eurosport e Tennis Australia che riguarda principalmente il primo Slam della stagione ma anche i tornei gestiti direttamente da Tennis Australia: gli ATP 250 di Brisbane e Sydney, la Hopman Cup di Perth (competizione a squadre miste ufficiale ITF), e un’esibizione che si giocherà ad Adelaide pochi giorni prima del grande appuntamento di Melbourne. A questi tornei si aggiunge il torneo ATP 250 di Doha, torneo che viene trasmesso da Eurosport ormai da un decennio. Ricordiamo che i canali TV di Eurosport sono disponibili nel pacchetto base di SKY via satellite e nel pacchetto Calcio/Sport di Mediaset Premium sul digitale terrestre anche tramite i relativi servizi streaming SKY Go e Premium Play.

Di conseguenza Supertennis si dedicherà prevalentemente ai tornei che non sono parte del contratto Eurosport-Tennis Australia:

STREAMING (non legato ad abbonamento pay-tv)

Molto più complessa la situazione degli streaming ufficiali: TennisTV.com dal 2017 trasmetterà solo il circuito maschile come abbiamo spiegato e raccontato più volte negli ultimi mesi ma la situazione resta in alto mare per quanto riguarda il nuovo servizio streaming che dovrà essere lanciato dalla WTA stessa: pochi giorni fa il sito ufficiale ha confermato la creazione della nuova piattaforma ma la data di lancio è ancora un mistero e a questo punto il lancio sembra non poter avvenire prima di Febbraio nella migliore delle ipotesi con Aprile come data più plausibile come avevamo anticipato qualche mese fa.

Vi ricordiamo che i prezzi della nuova Tennis TV sono: 14,99 euro il ticket mensile, 99,99 euro quello annuale. Rimangono invariati le offerte di Eurosport Player e Now TV di SKY che offriranno comodi ticket mensili:

Eurosport Player: 6,99€ al mese senza vincoli, 4,99€ al mese con vincolo di 12 mesi

Now TV: Tutto lo sport di SKY Sport + SKY Calcio + Fox Sports + i due canali TV di Eurosport a 14,99€ a settimana o 29,99€ al mese senza vincoli

Allora siete pronti per un’abbuffata di grande tennis su tutti i vostri schermi, grandi e piccoli?