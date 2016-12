Nuovo ATP Challenger in Abruzzo: il tennis sbarca a Francavilla

Dal 2017 l’ATP Challenger Tour tornerà anche in Abruzzo, sui campi del Ct Francavilla al Mare Sporting Club

Dal 2017 tornerà in Abruzzo il Challenger Tour e farà tappa a Francavilla al Mare. E’ ufficiale che il montepremi sarà di 64.000 euro. A 25 anni dall’ultima edizione del Challenger di Pescara nel 1992, ritorna sui campi in terra rossa del circolo in provincia di Chieti, un torneo a livello internazionale. L’ufficialità è stata data dopo il sopralluogo del supervisor ATP Carmelo Di Dio, inviato a verificare gli impianti e la struttura, fornendo suggerimenti per la manifestagione. L’evento sarà denominato Internazionali di Tennis d’Abruzzo – Città di Francavilla al Mare e il torneo si svolgerà sui cinque campi del circolo, uno dei quali con tribune permanenti da 500 posti circa.