WTA Brisbane: Francesca Schiavone supera il primo turno delle quali

Al WTA di Brisbane completato il primo turno di qualificazioni, prima gioia della stagione per Francesca Schiavone che super la giapponese Morita

L’attesa può considerarsi finita, la stagione 2017 del circuito WTA è ufficialmente partita con i primi match di qualificazioni giocati questa notte a Brisbane. Il torneo australiano, combined, vanta un foltissimo tabellone di quali con ben 32 partecipanti al via. Otto le teste di serie: Bondarenko, Dodin, Hsieh, Witthoeft, Falconi, Kozlova, Schiavone e Crawford. Come abbiamo visto presente anche la nostra Francesca Schiavone che in questo 2017 gioca la sua ventunesima stagione consecutiva nel circuito femminile.

All’esordio Francesca ha avuto la meglio della giapponese Ayumi Morita, costretta inoltre al ritiro ad inizio secondo set dopo aver perso il primo al tiebreak (7-5). L’ex campionessa del Roland Garros ha annullato anche un set point prima di raggiungere l’avversario sul 6-6 nel primo set. Al prossimo turno invece l’italiana affronterà la ventunenne americana, numero 113 del mondo, Jennifer Brady, sarà la loro prima sfida.

Negli altri match non sono mancate le sorprese come le premature sconfitte delle teste di serie 2, 3, 5 e 8, rispettivamente Dodin, Hsieh, Falconi e Crawford. Qualche brivido anche per la prima testa di serie, Kateryna Bondarenko che supera solo al tiebreak del terzo set la sua avversaria Rebecca Sramkova dopo due ore e trentaquattro minuti di gioco.

Questi tutti i risultati:

[1] K. Bondarenko b. R. Sramkova 7-5 4-6 7-6(6)

E. Kostova b. V. Tomova 6-1 3-6 6-4

A. Muhammad b. [W] J. Fourlis 6-4 6-4

A. Sasnovich b. [5] I. Falconi 7-5 6-4

A. Krunic b. [2] O. Dodin 7-5 7-5

L. Cabrera b. J. Boserup 4-6 6-1 6-0

J. Brady b. E. Mertens 6-2 6-3

[7] F. Schiavone b. Y. Morita 7-6(5) 2-0 Ret’

B. Haas b. [3] S. Hsieh 6-3 5-7 7-5

B. Mattek-Sands b. S. Jang 6-1 6-3

S. Vickery b. K. Pervak 2-6 6-3 6-2

[6] K. Kozlova b. [W] S. Tomic 6-4 6-4

[4] C. Witthoef b. J. Fett 3-6 6-3 6-3

A. Rodionova b. [W] N. Bains 7-6(4) 6-3

[W] D. Aiva b. [8] S. Crawford 6-0 6-4

Domani notte al via anche il tabellone di qualificazione maschile, meno folto con 16 partecipanti, anche qui otto le teste di serie: Kukushkin, Harrison, Nishioka, Donaldson, Tiafoe, Fratangelo, Kozlov e Kamke.