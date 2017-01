Kei Nishikori e la paura di Nadal: “La pressione contro di lui è enorme”

Kei Nishikori ammette di avere un timore particolare quando affronta il fenomeno maiorchino

Kei Nishikori è ormai stabilmente un top player pronto a giocarsi le sue carte contro qualsiasi avversario. Non tutti sono uguali però, perché lo stesso tennista giapponese ha ammesso di avere un timore particolare quando incontra Rafael Nadal. “Succede ogni volta che gioco contro Nadal – dice Nishi – Lui è il tipo di avversario che non posso battere a meno che io non giochi aggressivo. Se lo affronto senza prendere rischi, so di perdere al 100%”.

Oltre all’aspetto mentale Nishikori si sofferma anche sulla questione tattica dei match con Nadal: “Sono sempre sotto pressione quando conduco il match e sono chiamato a chiudere la partita. Credo che sia per questo che il mio corpo inizia a tremare. Rafa è un gran combattente e non si arrende mai, colpisce la palla con topspin e spesso non mi permette di entrare in campo per colpire bene. Il suo stile di gioco è unico”. Nishikori si è poi soffermato sull’esigenza di essere più costante in questo 2017: “Questo è il mio problema ogni anno. Ho bisogno di giocare in modo più costante. Ci sono ancora molti colpi che devo migliorare tecnicamente. Posso battere i migliori giocatori, ma ho bisogno di giocare in modo molto, molto più solido”.

Secondo il giapponese, infine, la vera chiave del successo non sta solo nel recupero fisico: “La cosa più importante è rimanere libero mentalmente nell’affrontare ogni partita, non subire troppo la pressione ed essere rilassato anche una volta tornato in albergo. L’importante è accendere e spegnere la lancetta dell’attenzione nei momenti importanti.”