ATP Chennai: Paire è tranquillo in terra indiana, debutto agevole

Nessuna sorpresa nel day 2 dell’ATP 250 di Chennai. Bedene batte col periodico Garcia-Lopez, Olivo ha la meglio sul giovane Ruud e Paire con un break per set supera Kravchuk. Domani l’esordio di Cilic contro il qualificato Kovalik

Negli ultimi incontri di primo turno dell’ATP di Chennai buone prove di Aljaz Bedene, Renzo Olivo e Benoit Paire. Domani scenderanno in campo le teste di serie numero 1 e 3: Marin Cilic contro Josef Kovalik e Albert Ramos-Vinolas contro Steve Darcis.

Il primo incontro sul centrale di oggi ha visto Aljaz Bedene battere con un doppio 6-3 Guillermo Garcia-Lopez. Nella prima parte di match è stato lo spagnolo a tenere in mano le redini del gioco, riuscendo a conquistare quattro palle break, di cui tre consecutive, nel quarto game. La non concretizzazione del gioco espresso ha disunito l’iberico che ha perso il servizio al settimo gioco. Sul 5-3 in suo favore, Bedene risponde alla grande a una seconda di Garcia-Lopez e si guadagna due palle set, che conquista nel punto successivo con un contropiede di diritto. Nel secondo parziale Bedene si porta avanti di un break grazie al primo doppio fallo del set di Garcia-Lopez e lo mantiene fino alla fine con un solo piccolo brivido sul 5-3, quando con due doppi falli consecutivi concede l’unica palla break del set.

Non è bastato a Casper Ruud giocare un buon match contro Renzo Olivo per conquistare la sua prima vittoria nell’ATP World Tour. Il diciottenne norvegese ha retto benissimo il confronto, anche dopo la perdita del tie break del primo set, perso per 7-3 a causa dell’iniziale parziale di 4-0 per l’argentino. Nel secondo set Ruud salva due palle break al quarto game; scampato il pericolo il norvegese si porta sullo 0-30 nel game successivo ma Olivo prima tiene un duro scambio sulla diagonale di rovescio chiudendolo lui con un vincente di diritto, poi su una discesa a rete di Ruud lo infila con un passante incrociato sempre di diritto. Sono i punti che indirizzano il set: avanti 3-2, Olivo vince i successivi tre game strappando il servizio per due volte al giovane tennista.

Passano il turno agevolmente le teste di serie 5, 7 e 8 del seeding Benoit Paire Mikhail Youzhny e Yen-Hsun Lu. Il francesce numero 47 del mondo ha avuto la meglio sul russo Kostantin Kravchuk per 6-3 6-4 con un break per set, Youzhny si è sbarazzato della wild card indiana Saketh Mynemi con un 6-4 6-3 e Lu ha impiegato poco più di un’ora per battere Radu Albot 6-2 6-1. Negli ultimi incontri della giornata Rogerio Dutra Silva vince in tre set contro Dusa Lajovic 7-6(2) 4-6 7-6(3) nel match più lungo di giornata e Yuki Bhambri vince il derby di casa contro Ramkumar Ramanathan 6-1 6-1.

Risultati:

Bedene b. G. Garcia-Lopez 6-3 6-3

[Q] Y. Bhambri b. [WC] R. Ramanathan 6-1 6-1

[7] M. Youzhny b. [WC] S. Myneni 6-4 6-3

Olivo b. [WC] C. Ruud 7-6(3) 6-2

[5] B. Paire b. K. Kravchuk 6-3 6-4

[8] Y. Lu b. R. Albot 6-2 6-1

Dutra Silva b. D. Lajovic 7-6(2) 4-6 7-6(3)