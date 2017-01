Gael Monfils snobba gli Internazionali d’Italia

Dal 2009 Monfils ha giocato al Foro Italico solo due volte. E ora può anche avvalersi della regola ATP per gli Over 30

La nuova stagione è appena iniziata e Gael Monfils ha reso nota la sua programmazione del 2017 fino a Wimbledon. Il tennista francese prima degli Australian Open ha deciso di non disputare alcun torneo, mentre tra i grandi appuntamenti l’unico a cui mancherà sarà il Masters 1000 di Roma, dove lo scorso anno uscì al primo turno contro Thomaz Bellucci. Di fatto il tennista francese sfrutta la regola introdotta dall’ATP nel 2015: ossia tutti gli over 30 da almeno 12 anni nel circuito e con 600 partite alle spalle, possono saltare liberamente (senza perdere punti) tre Masters 1000 l’anno. Per Monfils sarà comunque una prima parte di stagione importante e i punti da difendere saranno diversi: dai quarti di finale degli Australian Open, a quelli di Miami e Indian Wells, senza tralasciare la finale di Montecarlo.

Di seguito riportiamo la lista dei tornei a cui parteciperà e pubblicata tramite i propri canali social:

Australian Open

Marsiglia

Dubai

Indian Wells

Miami

Montecarlo

Monaco di Baviera

Madrid

Roland Garros

Halle

Wimbledon

Mon programme de tournois jusqu'à Wimbledon.

My tournament schedule until the Wimbledon. pic.twitter.com/bUzbg3t6Sm — Gael Monfils (@Gael_Monfils) January 2, 2017

Dario Marchetti