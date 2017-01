Hopman Cup: Stati Uniti in finale. Hradecka condanna l’Australia

Gli States rifilano un cappotto alla Spagna. Super Hradecka rende vano il successo di un discreto Kyrgios

HOPMAN CUP, 2° Giornata Gruppo B:

Stati Uniti-Spagna 3-0

C. Vandeweghe b. L. Arruabarrena 6-2 6-4

J. Sock b. F. Lopez 3-6 6-2 6-3

J. Sock/C. Vandeweghe b. F. Lopez/L. Arruabarrena 4-3(3) 3-4(2) 4-3(2)

La Hopman Cup 2017 ha la sua prima finalista: si tratta degli Stati Uniti, che dopo aver battuto per tre a zero la Repubblica Ceca nella sfida inaugurale hanno rifilato l’identico punteggio a una dimessa nazionale spagnola. Nel singolare femminile la bombardiera californiana CoCo Vandeweghe ha lasciato appena sei game a Lara Arruabarrena, mentre in quello maschile Jack Sock ha superato in rimonta un intermittente Feliciano Lopez. Nell’ininfluente doppio misto la coppia a stelle e strisce ha completato il cappotto vincendo al termine di tre tiratissimi mini tie break.

Repubblica Ceca-Australia 2-1

N. Kyrgios b. A. Pavlasek 7-5 6-4

L. Hradecka b. D. Gavrilova 4-6 6-4 6-4

A. Pavlasek/L. Hradecka b. N. Kyrgios/ D. Gavrilova 3-4(1) 4-3(1) 4-2

Fuori dalla competizione, a dir la verità piuttosto a sorpresa, la rappresentativa di casa, battuta dalla Repubblica Ceca al termine di un “tie” decisamente balordo. Nel primo singolare è bastata una prestazione ordinaria a Nick Kyrgios per aver ragione di Adam Pavlasek, ma quando gli australiani parevano pronti a giocarsi l’accesso alla finale contro gli Stati Uniti nell’ultima giornata è successo l’imponderabile. Avanti di un set e in apparente controllo della situazione, Daria Gavrilova ha subito il prepotente ritorno di Lucie Hradecka, la quale ha finito per prevalere al terzo. E un’altra rimonta ha sancito l’eliminazione del team aussie, quando la stessa Hradecka ha trascinato Pavlasek al ribaltone contro Nick e Daria, che avevano vinto al mini tie break la prima frazione.

CLASSIFICA GRUPPO B

Stati Uniti 6-0

Australia 2-4

Repubblica Ceca 2-4

Spagna 2-4