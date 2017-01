WTA Shenzhen: bene Radwanska dopo la paura di ieri. Rimonta Konta

Agnieszka Radwanska - Shenzhen 2017 (foto Shenzhen Open Facebook)

Agnieszka Radwanska lascia 3 giochi in apertura di secondo set a Cirstea dopo il bagel del primo parziale. Konta sotto 6-1 3-1 reagisce e supera King

Agnieszka Radwanska supera Sorana Cirstea per 6-0 6-3 in un match non privo di difficoltà per la tennista polacca, nonostante il risultato finale sia netto. Nel primo set la romena cerca di essere aggressiva e viene spesso a rete per non rimanere troppo spesso vittima delle geometrie e variazioni della Radwanska, ma con scarso successo. Nei primi game commette molti errori e la polacca ne approfitta ottenendo tre break consecutivi. Il sesto game è il più lungo del set: la Cirstea annulla con merito due set point non consecutivi e si procura poi due occasioni per recuperare un servizio di svantaggio, ma la Radwanska resiste e al terzo set point approfitta di un errore di dritto della romena per rifilarle un bagel fin troppo severo. Nessun game vinto per la Cirstea, nonostante abbia messo a segno 12 vincenti. Nel secondo set la Radwanska cala molto e la ex n. 21 del mondo sale 3-0. Aga è costretta a salvare una palla del doppio break e il match cambia di nuovo volto. La maga di Cracovia torna a sbagliare meno e a tenere meglio lo scambio da fondo. Grazie ad un paio di magie riesce a riequilibrare il punteggio e poi a sorpassare l’avversaria. Adesso la Cirstea non ci crede più (uno smash sulla rete è l’emblema del suo stato psicologico) e butta via gli ultimi due game del match commettendo errori in serie. Ad affrontare la Radwanska ai quarti ci sarà Alison Riske, impostasi con un doppio 6-1 su Tsvetana Pironkova.

Johanna Konta rimonta un set alla statunitense Vania King imponendosi per 1-6 6-3 6-2. Il primo set scorre via rapidamente, la King non concede alcuna palla break e lo porta a casa alla prima palla utile. Nel secondo parziale la Konta, pur non giocando male, si ritrova sotto di un break, subito nel terzo game. La King accusa un calo e la britannica riesce a vincere cinque giochi consecutivi da 1-3 e a portare quindi la sfida al set decisivo. Adesso la terza favorita del seeding ritrova le sensazioni del primo turno, al servizio è quasi perfetta (un solo punto perso con la prima) e si aggiudica l’incontro al secondo match point. Ai quarti affronterà la vincente del match tra Pliskova e Chang.

Abbandona il torneo la romena Monica Niculescu, testa di serie n. 7, sconfitta dalla cinese Qiang Wang per 7-6 6-4. Al prossimo turno potrebbe sfidare Camila Giorgi, che sarà impegnata domani contro Saisai Zheng.

Risultati:

[1] A. Radwanska b. S. Cirstea 6-0 6-3

[8] A. Riske b. T. Pironkova 6-1 6-1

Q. Wang b. [7] M. Niculescu 7-6(1) 6-4

[3] J. Konta b. V. King 1-6 6-3 6-2

Chiara Nardi