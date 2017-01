ATP Brisbane: avanzano Wawrinka e Nishikori, Pouille si ritira

Nel day 4 a Brisbane Nishikori fatica per battere il n.105 del mondo; bella impresa dell’australiano Thompson che elimina Ferrer, mentre Wawrinka supera agilmente Troicki

Cento posizioni separavano Kei Nishikori dal suo avversario di oggi, Jared Donaldson, il primo in questa stagione. La lontananza dalle competizioni si è fatta sentire per il giapponese che, nonostante una partenza piuttosto promettente e un vantaggio iniziale di 4-0 e servizio, è entrato in un pericoloso vortice di insicurezza, lo stesso che aveva condannato Gilles Simon ieri. Il giovane americano rappresentante della Next Generation, superata la tensione iniziale, lascia andare un po’ di più i colpi e si rifà sotto piano piano. Il numero cinque del mondo spreca ogni occasione possibile: palla del 5-0, 5-2, 5-3 e 5-4, tutte sfumate, anche con errori banali. Donaldson non si fa pregare e infila sei giochi consecutivi – di cui cinque ai vantaggi – e porta a casa il primo set.

Nishikori, troppo remissivo e mai padrone dello scambio nel primo parziale, prova ad aumentare solidità e intensità e riesce a mettere il punteggio in parità, aggiudicandosi il secondo set col medesimo punteggio del primo, breakkando il suo avversario proprio al decimo game.

Di tutt’altra fattura è il terzo parziale: Nishikori trova finalmente un po’ di ritmo e si impone nello scambio, soprattutto con il rovescio sfidato dall’ingenuo statunitense che finisce per commettere molti più errori (57 in totale contro i 29 di Nishikori). Il parziale si conclude 6-3.

Per conquistare la sua quarta semifinale a Brisbane, Nishikori dovrà superare il tennista di casa Jordan Thompson, autore dell’impresa di giornata. Il tennista aussie ha infatti eliminato la testa di serie numero 8 David Ferrer in 2h e 38’ di gioco. Dopo aver perso il primo set 6-4 a causa di poca profondità e aggressività, il numero 79 del mondo, ha saputo conquistare sempre più campo grazie anche a un migliore utilizzo del servizio. Il secondo e il terzo set sono due fotocopie: in vantaggio 5-3 e servizio Thompson cede il servizio, favorendo la rimonta del redivivo Ferrer – le cui gambe non sembrano minimamente quelle di un 35enne per la velocità con cui si muove – che a sua volta subisce il break al 12° gioco a causa dei troppi errori che aumentano sempre di più con l’andare dell’incontro, specialmente in lunghezza. L’australiano chiude al quinto match point e si regala l’ingresso al suo primo quarto di finale a livello ATP.

Wawrinka, testa di serie numero due, accede ai quarti e grazie alla settima vittoria in altrettanti incontri con Viktor Troicki. Lo svizzero, alla prima partecipazione al torneo di Brisbane, vince una partita di ottima qualità faticando solo nel primo set: sotto di un break, il campione degli US Open, strappa il servizio al suo avversario proprio al momento di chiudere il set, che si protrae fino al tie-break vinto per 7-5. Nel secondo cala l’intensità del match e i due si affidano molto di più ai propri servizi. Wawrinka però non offre palle break, mentre il serbo ne concede quattro, due sul 3-3 e due sul 4-4: sulle prime tre Troicki compie tre magie, ma sulla quarta crolla e commette un doppio fallo. Stan chiude nel game successivo al secondo match point, dopo che il primo era stato annullato da un falco della disperazione chiamato da Troicki su un suo passante, divenuto poi vincente.

È di Lucas Pouille il primo ritiro stagionale. Il francese, sotto 3-6 1-3 contro il giovane Kyle Edmund, ha dovuto lasciare il campo anzitempo a causa un problema all’alluce destro. Un ritiro precauzionale forse, in vista degli imminenti Australian Open. Edmund sarà il prossimo avversario di Stan Wawrinka.

Domani esordirà la testa di serie numero 1 e campione in carica Milos Raonic contro l’argentino Diego Schwartzman. Nadal sarà invece impegnato nell’ultimo match in programma sulla Pat Rafter Arena con il maggiore degli Zverev, Mischa, mentre Dominic Thiem e Grigor Dimitrov se la vedranno rispettivamente con Sam Groth e Nicolas Mahut.

Risultati:

[W] J. Thompson b. [8] D. Ferrer 4-6 7-5 7-5

[3] K. Nishikori b. [Q] J. Donaldson 4-6 6-4 6-3

K. Edmund b. [6] L. Pouille 6-3 3-1 rit.

[2] S. Wawrinka b. V. Troicki 7-6(5) 6-4