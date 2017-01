Boris Becker e il rimedio per lo stress di Guardiola: “Fatti una birra ghiacciata e rilassati!”

L’ex coach di Novak Djokovic, grande appassionato di calcio, consiglia a Pep Guardiola un rimedio infallibile per risollevarsi da un periodo difficile. No, il tennis non c’entra…

“Sono vicino alla fine della mia carriera da allenatore”, questa la frase shock pronunciata da Guardiola, attuale tecnico del Manchester City, in una recente intervista rilasciata a Nbc. Parole che hanno fatto il giro del mondo e che non sono passate inosservate nel circuito tennistico. Tra i primi a commentare è Boris Becker, coach di Djokovic e grande appassionato di calcio. L’ex numero uno al mondo ha espresso il proprio parere sulla vicenda grazie al suo profilo Twitter: “Dai Pep! Lo stress ti sta condizionando e le cose non stanno andando nel verso giusto, ma ti amiamo lo stesso“. Poi il consiglio da buon tedesco: “Bevi una bella birra inglese ghiacciata e rilassati”. Chissà che non basti questo a far tornare il sorriso a uno degli allenatori più titolati al mondo.

Come on #PepGuardiola ! Your under stress lately and things are not going your way but we love you !!! Have cold English beer and relax … — Boris Becker (@TheBorisBecker) January 3, 2017

Dario Marchetti