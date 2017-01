Parla Ubaldo: Federer, sei tornei e… l’Ubiday [AUDIO]

I primi tornei dell’anno portano conferme e qualche sorpresa. Murray favorito su Djokovic. Secondo me Federer…

Sei tornei fra ATP e WTA, più la Hopman Cup, un’abbuffata natalizia tale da fare indigestione. Il torneo più ricco porta in finale i primi due giocatori del mondo, che alle 16 di questo sabato si troveranno contro per la trentaseiesima volta. Djokovic ne ha vinte 24, Murray 11, ma il favorito sembra essere lo scozzese per aver vinto l’ultimo duello alle finali ATP di Londra confermando in quell’occasione il suo ruolo di leader mondiale. Favorito anche perché mentre Murray non ha corso alcun rischio con Berdych e resta imbattuto da 26 match, Djokovic si è ritrovato invece a salvare ben cinque matchpoint con Verdasco, e quattro consecutivi nel tiebreak del secondo set, in svantaggio 6 punti a 2. Poi ne ha dovuto salvare un altro. Insomma a un centimetro dal baratro.

A Brisbane si attendono per questo sabato due semifinali di grande interesse, Raonic n.3 e Dimitrov n.17, Nishikori n.4 e Wawrinka n.5, dopo che Raonic ha rimontato Nadal (n. 9) e Dimitrov ha sorpreso Thiem (n.8). C’era una sola italiana in gara nella giornata, Camila Giorgi n.81 WTA che ha perso 6-3 6-3 dalla Riske n.39… per tutto il resto di questo audio riassuntivo della giornata, nel corso della quale la facile vittoria di Federer su Gasquet non è bastata ad evitare la sconfitta della Svizzera e una finale USA-Francia della Hopman Cup, potrete sentire perché a mio avviso Roger Federer….