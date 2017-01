ATP Sydney, qualificazioni: fuori Vanni e Fabbiano (che fallisce 3 match point)

Thomas Fabbiano - Umago 2016 (foto di Roberto Dell'Olivo)

I due tennisti italiani battuti nel 1° turno delle qualificazioni dal brasiliano Monteiro e dal portoghese Elias, entrambi in 3 set. Fabbiano spreca un break di vantaggio (sia nel secondo che nel terzo set) e 3 match point nella sua sfida con Monteiro, Vanni va avanti di un break nel terzo con Elias ma poi cede di schianto

Subito fuori nelle qualificazioni del torneo di Sydney gli italiani Luca Vanni e Thomas Fabbiano.

Luca Vanni, nr. 157 del ranking, è stato battuto in 3 set dal portoghese Gastao Elias, nr. 81 dell’ultima classifica ATP (e testa di serie nr.3 del tabellone delle qualficazioni), con il punteggio di 6-4 4-6 6-2. Primo set con il portoghese che scappa sul 4-2 ma quando serve per il set si fa breakkare da Vanni che così sale 4-5 e servizio. Il tennista toscano però spreca nel game successivo un 30-0 in suo favore e dopo 10 punti cede di nuovo la battuta e con essa il set. Nel secondo set sul 2 pari Vanni centra il break, salva due palle del controbreak nell’ottavo game e chiude 6-4 portando il match al terzo. Il tennista italiano parte benissimo nel parziale decisivo con un break in apertura, ma sarà un fuoco di paglia. Vanni arriva allo sprint finale con il fiato corto, cede subito il break di vantaggio e poi soccombe di schianto cedendo 4 game di fila dal 2 pari.

Sorte similare per Thomas Fabbiano, nr.124 ATP, battuto dal brasiliano Thiago Monteiro (nr. 82), testa di serie nr.4 del tabellone delle qualificazioni, al termine di una maratona durata 2 ore e 42 minuti e dove non sono pochi i rimpianti per il tennista italiano. Il match inizia con un break per parte, poi si seguono regolarmente i servizi sino al 6-5 per Fabbiano che nel dodicesimo gioco centra il break e porta il set a casa con il punteggio di 7-5. Nel secondo set il tennista pugliese centra il break ed allunga sul 4-2, poi va a servire per il match sul 5-4 ed arriva a 2 punti dal match sul 30 pari. Qui Monteiro è bravo a non arrendersi ed alla seconda opportunità centra il controbreak. Il match entra nel vivo e diventa una vera e propria battaglia di nervi. Sul 6-5 per Fabbiano arrivano anche due match point sul 15-40 servizio Monteiro, ma il brasiliano mette 4 punti di fila e porta il match al tie break. Fabbiano pare accusare il colpo e va subito sotto 4-0, ma qui succede l’incredibile. Il nostro portacolori recupera i due minibreak di svantaggio e serve sul 3-4, altro minibreak Monteiro che serve sul 5-4 e sul 6-4 si procura due set point. Fabbiano non molla mai, anzi, 3 punti di fila e terzo match point per il nr.124 delle classifiche Atp. Monteiro annulla anche questa palla match e poi chiude 9-7 il tie break mandando la sfida al terzo set. Ora l’inerzia del match è nelle mani del brasiliano ma Fabbiano lotta con furore e va avanti di un break sul 3-2 e servizio. Però le occasioni sprecate iniziano a pesare e l’azzurro rimane a corto di energie. Monteiro centra subito il controbreak e poi allunga sul 5-3 andando a servire per il match. Arriva l’ultimo sussulto, palla break per Fabbiano che potrebbe riaprire la sfida, ma il brasiliano la annulla e poi chiude il match.

Risultati:

[3] G. Elias b. L. Vanni 6-4 4-6 6-2

[4] T. Monteiro b. T. Fabbiano 5-7 7-6(7) 6-3