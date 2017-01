Nenad Zimonjic nuovo capitano della nazionale serba

Bogdan Obradovic lascia dopo 9 anni e il trionfo in Davis nel 2010. Il nuovo capitano esordirà in febbraio contro la Russia

Finisce dopo 9 anni il regno di Bogdan Obradovic alla guida della nazionale serba di Coppa Davis. Artefice dello storico trionfo del 2010 e finalista nell’edizione del 2013, Obradovic sarà sostituito da Nenad Zimonjic, il quale farà il suo esordio in panchina nel weekend compreso tra il 3 e il 5 febbraio, quando la Serbia affronterà la Russia a Nis. Chiamato a spiegare la decisione presa dalla Federazione, in uno scarno comunicato il presidente Mirko Petrovic ha dichiarato quanto segue: “Il contratto di Obradovic scadeva il 21 gennaio e il consiglio federale ha optato per nominare Zimonjic. Dobbiamo ringraziare Bogdan per tutti i fantastici risultati che ci ha aiutato a raggiungere“.

Ottimo giocatore specializzato nella disciplina del doppio, Zimonjicin ha vissuto il suo triennio d’oro tra il 2008 e il 2010, periodo in cui ha conquistato per due volte Wimbledon e una volta il Roland Garros. Ancora in attività e attualmente qualificato ai quarti di finale del torneo di Sydney, Nenad ha partecipato alle ultime Olimpiadi di Rio facendo coppia con Novak Djokovic