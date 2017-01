WTA Hobart: Ozaki sorprende Safarova, Bertens facile

Il tabellone del WTA International di Hobart si allinea a quarti di finale. Avanzano in due set Bertens, Tsurenko e Rogers. La qualificata Ozaki (100 WTA) rimonta Safavora

Nel primo match odierno andato in scena, Lucie Safarova se la vedeva con la giapponese Risa Ozaki. Il primo set, seppur andato per ben 6 volte ai vantaggi, finisce con un 6-2 che lasciava presagire un epilogo a favore della tennista ceca. Eppure la numero 100 del mondo dopo un inizio difficoltoso anche nel secondo set, sul 3-3 trova 3 giochi di fila vincendo il secondo parziale con il punteggio di 6-3. Parte meglio la qualificata giapponese nel terzo set e dopo break e contro break la Ozaki va a servire per il match sul 5-4. Qui la ex finalista del Roland Garros riesce a rimanere in partita agganciando l’avversaria sul 5 pari ma, complice la sua giornata estremamente fallosa, deve arrendersi per 7-5 e vedere la sua avversaria qualificarsi per il turno successivo dopo 2 ore e 18 minuti di battaglia. Prossimo ostacolo la numero 3 del seeding Niculescu.

Prestazione positiva per la testa di serie numero 1 Kiki Bertens che vince la sua partita in 2 set contro la russa Galina Voskoboeva. La tennista olandese si aggiudica il primo set in maniera rapida e netta con il punteggio di 6-1. Nel secondo set parte forte con un break di vantaggio ma poi si rilassa e offre la possibilità all’avversaria di rientrare e portarsi in vantaggio salvo poi chiudere anche il secondo parziale con il punteggio di 6-4. Domani affronterà nei quarti di finale la qualificata Mertens.

Partita più equilibrata tra la svedese Johanna Larsson e l’ucraina Lesia Tsurenko divise da esattamente dieci posizioni in classifica (51 contro 61). La sfida va alla giocatrice ucraina che vince meritatamente con un doppio 6-4 in poco più di 1 ora e venti minuti e nel torneo si presenta ai quarti di finale senza aver ceduto un set.

Ultimo match degli ottavi vedeva di fronte Lara Arruabarrena contro Shelby Rogers. Il match finisce con un doppio 6-2 in favore dell’americana che domina la sua avversaria in poco più di un’ora e offre un’altra prova convincente dopo aver eliminato la testa di serie numero 2 del torneo Sevastova. Nei quarti sfiderà Tsurenko.

Risultati:

[Q] R. Ozaki b. L. Safarova 2-6 6-3 7-5

[1] K. Bertens b. G. Voskoboeva 6-1 6-4

L. Tsurenko b. [11] J. Larsson 6-4 6-4

S. Rogers b. L. Arruabarrena 6-2 6-2

Michele Trabace