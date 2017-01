AO, qualificazioni: Vanni raggiunge Fabbiano al turno decisivo

Luca Vanni

MELBOURNE – Manca un solo passo a Luca Vanni per conquistare il tabellone principale dell’Australian Open 2017: domani lui e Fabbiano proveranno ad ampliare la truppa azzurra al via lunedì a Melbourne

dal nostro inviato a Melbourne

Avete letto le cronache dei giorni precedenti da Melbourne, piene di sole e caldo? Bene, dimenticatele. Questa è Melbourne: 4 stagioni in un giorno, figuriamoci da un giorno all’altro. La giornata della cerimonia di sorteggio del tabellone principale dell’edizione 105 degli Australian Open è uggiosa. Anzi, per dirla tutta, piove, tanto che il gioco inizia con 45 minuti di ritardo.

Buona vittoria in rimonta di Luca Vanni sull’americano Sarkissian, per 3-6, 6-3, 6-2, che raggiunge così il terzo e decisivo turno delle qualificazioni al main draw dell’Australian Open. Che la partita sia nervosa e tirata è chiaro dall’inizio: ci vogliono 8 minuti per il primo game. Sarkissian strappa due volte il servizio all’italiano, che riesce a fare il contro-break solo la prima volta; il primo set è ad appannaggio dell’americano col punteggio di 6-3. Vanni serve molto meglio nel secondo (74% di prime palle), strappa subito il servizio a Sarkissian per poi controllare il set restituendo il 6-3. Nel terzo set – mentre all’ingresso della Rod Laver Arena Todd Woodbridge (vincitore di 16 tornei del Grande Slam in doppio tra il ’92 e il 2004) fa l’MC per il sorteggio del tabellone principale – Sarkissian continua ad essere piuttosto falloso (12 errori non forzati nel set, 33 in totale), mentre Vanni non sciupa (solo 4 errori non forzati, rispetto alla decina per set in precedenza) e strappa il servizio 2 volte per chiudere in 2 ore e andare sotto la doccia giusto prima della pioggia, che interrompe il gioco fino al momento in cui vi scrivo. Nell’incontro decisivo di domani incontrerà il ceco Satral, che ha battuto Uchiyama al rientro dalla sospensione per pioggia.

Negli altri incontri – la gran parte disputati quando il meteo è migliorato – passano i gioiellini Bublik e Rublev, oltre allo statunitense Rubin. Al turno decisivo anche il redivivo Benneteau e Duck Hee Lee, il diciottenne coreano che gioca a tennis nonostante una completa sordità. Tra le donne successi per le americane Brady, Boserup e Townsend e l’australiana Rogowska.

