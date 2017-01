AO: se Serena pesca male a Kerber non va meglio. Occhio a Pliskova e Aga

Australian Open: sorteggiato il tabellone femminile 2017. Halep sulla strada di Kerber e anche Muguruza. Radwanska stessa metà di Serena

Possibili ottavi di finale:

Kerber vs Vinci

Suarez Navarro vs Muguruza

Halep vs V. Williams

Svitolina vs Kuznetsova

Ka. Pliskova vs Bacsinszky

Vesnina vs Radwanska

Cibulkova vs Konta

Strycova vs S. Williams

Quarto di finale Kerber vs Muguruza

Se dei quattro spicchi di tabellone questo non può considerarsi il più duro, dei papabili quarti è la sfida tra Kerber e Muguruza a stuzzicare più delle altre. Il bilancio suggerisce una quasi-parità (4-3 per la spagnola) e lo score delle ultime quattro sfide dice invece che una favorita c’è ed è Garbine (4-0 nel 2015). La verità però è che le due non si sono mai affrontate nella scorsa stagione che ha consacrato Kerber sul tetto del mondo con due Slam e una medaglia olimpica. Se una favorita c’è, oggi, è proprio la tedesca, ma il suo percorso è minato da avversarie che potrebbero renderle la vita molto poco semplice. A cominciare da Lesia Tsurenko (1T), che sul Plexicushion australiano potrà scatenare la potenza dei suoi colpi, a Irina Camelia Begu (3T), che in giornata ha già fatto vedere numeri pazzeschi. Fenomenale poi lo spicchio di tabellone che consegnerà a Kerber un quarto turno osticissimo. Tra Kasatkina (27) e Vinci (15) ci sono infatti Bouchard, Vandeweghe e Doi (che a Melbourne lo scorso anno arrivò a MP nel 1T contro la tedesca). Molto più morbido l’ottavo di Muguruza, per lei probabile un derby spagnolo con Suarez Navarro al 4R.

Quarto di finale Halep vs Kuznetsova

Niente male anche il secondo spicchio della parte alta del tabellone. Chi dovrà macinare sin dalle prime battute è la rumena. Già al secondo turno Halep rischia di trovare la WC Ashleigh Barty, che ha fatto vedere di avere i numeri per giocarsela con le migliori a Brisbane, trascinando al terzo Kerber. L’australiana è terno a lotto e per caratteristiche, dovesse imbroccare la giornata giusta, potrebbe fare lo sgambetto alla numero 4 del seeding. Per Halep un accesso al terzo turno potrebbe voler dire Monica Puig (che pure dovrà sudare contro la duemila Destanee Aiava) e agli ottavi Venus Williams o Kiki Bertens. Buone chance invece per Svetlana Kuznetsova. Comodi i primi due turni, mentre al terzo round Jelena Jankovic più di Laura Siegemund potrebbe rappresentare un problema. Occhio poi a Katerina Siniakova. A Shenzhen ha trovato una settimana fenomenale, ma ha le qualità per ripetersi. L’asticella si alza ancora al quarto turno: Elina Svitolina (11) o Anstasjia Pavlyuchenkova (24)

Quarto di finale Ka. Pliskova vs Radwanska

Non è andata male a Karolina Pliskova e Aga Radwanska. È probabilmente questa la fetta più debole del tabellone. Nessuna testa di serie, escluse le due più alte, sembra irresistibile. Nonostante il negativissimo score pre-Us Open (mai oltre il 3T negli Slam) Gavrilova (31) e Putinstseva (22) non dovrebbero rappresentare un ostacolo per Pliskova. Discorso diverso per Timea Bacsinszky (12), ma servirà testare la sua condizione. L’esordio non è dei più felici: troverà infatti Camila Giorgi (le due avrebbero dovuto affrontarsi a Shenzhen, ma l’elvetica diede forfait a poche ore dal match). Presenti nell’ottavo della ceca anche Kiki Mladenovic e Ana Konjuh.

Delle otto che guidano il seeding il percorso sulla carta meno impervio è certamente quello della Professoressa Agnieszka Radwanska. Le tre teste di serie che esauriscono il suo ottavo sono Alize Cornet (28), Samantha Storur (18) ed Elena Vesnina (14). Poche trappole anche tra le unseeding.

Quarto di finale Cibulkova vs S. Williams

“L’inferno è vuoto e tutti i diavoli sono qui” – Se Serena Williams vuole riprendersi quel numero uno strappatole da Angelique Kerber dovrà fare i conti con un tabellone durissimo. Esordio di fuoco contro Belinda Bencic e probabile secondo round contro un’altra fresca ex top 10 come Lucie Safarova. Dovesse superare le prime curve la strada si farebbe per un po’ meno ripida. Nel suo ottavo le tre teste di serie sono Timea Babos (3T), poi Barbora Strycova o Caroline Garcia (4T). Qui si tornerebbe nuovamente a salire. Nell’ottavo guidato da Dominika Cibulkova tre nomi su tutte: Johanna Konta (9), che fin qui è sembrata la giocatrice più in forma e a Melbourne difende la semifinale dello scorso anno, Caroline Wozniacki (17), che conta di racimolare i punti necessari per tornare quanto prima in top ten e Naomi Osaka, che proprio a Melbourne Park dodici mesi calamitò l’attenzione del grande pubblico col doppio 6-4 rifilato ad Elina Svitolina.

Tabellone parte alta

Tabellone parte bassa