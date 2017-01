Tennis Virtual Tour, al via la nuova stagione!

Parte la stagione 2017 del super circuito del tennis virtuale: tu sei pronto a scalare la classifica dei migliori?

Ci sono tanti modi per vivere la passione per il tennis: incollati al televisore a seguire le gesta dei propri beniamini, navigando fra siti e magazine specializzati alla ricerca anche dei risultati del challenger più disparato, scommettendo sui match, impugnando una racchetta e sfidando i propri amici del circolo o giocando veri e propri tornei…

Nulla ci è precluso quando si tratta di uno sport così affascinante. Nemmeno vestire i panni di Djokovic, Nadal, Federer e Murray e scendere in campo in uno dei giochi virtuali più seguiti del web, realizzato con il contributo volontario di uno staff molto affiatato e con l’appoggio di Ubitennis.

Il “Virtual Tour” non è una novità: da quasi 8 anni diverte ed appassiona centinaia di utenti, gratuitamente, senza nulla in palio, se non la soddisfazione di indovinare pronostici, vincere tornei e scalare il ranking. Gli sforzi di questi ultimi mesi però si sono moltiplicati da parte degli amministratori e poi finalmente con l’apertura di un sito automatizzato che ha reso il gioco più immediato e coinvolgente: http://tennisvirtualtour.com/.

Se volete misurare le vostre abilità e le vostre conoscenze sul mondo del tennis, questo è il gioco che fa per voi! Venite a trovarci in questo nuovo sito, loggatevi e avrete la possibilità di conoscere innanzitutto un ambiente simpatico e cordiale; potrete iscrivervi ai tornei in corso, aggiungendo il vostro nick a vere e proprie entry-list; giocherete così i tornei della settimana (dagli Slam fino ai futures), sfidando i vostri avversari in match ad eliminazione diretta (pronosticando sulle partite ufficiali ATP e WTA), acquisendo man mano punti fondamentali per scalare il ranking e, chissà, accedere all’elite che a fine anno competerà per il Masters.

Lo staff degli admin è a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, grazie al comodo sistema della chat, con la quale potrete interagire con tutti gli altri giocatori.

È indispensabile leggere attentamente il regolamento del Virtual Tour e sarete poi catapultati in una realtà che abbiamo cercato in ogni modo di rendere affine al circuito ATP e WTA professionistico, sia nella scelta dei tornei che nella determinazione dei punti del ranking.

Il sito non offrirà solamente la possibilità di giocare, ma conterrà divertenti sezioni per scovare gli Head to Head tra i giocatori, leggere direttamente le notizie pubblicate su Ubitennis, di vedere il live score atp/wta e partecipare alle chat con gli altri utenti. Il sito permette a voi utenti di fare moltissime cose. Ci sono ben 4 classifiche, come nemmeno l’ATP! Si passa dalla Entry Ranking alla Race, passando per la classifica speciale riservata ai 4 tornei dello Slam a quella riservata ai soli tornei Challenger e Futures.

Che aspettate dunque! Che la battaglia abbia inizio!

di Marco “Mark” Trevisan