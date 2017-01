Andy Murray e Angelique Kerber premiati dall’ITWA

L’associazione dei giornalisti di tennis di tutto il mondo ha premiato come suoi ambasciatori i due leader del tennis mondiale

Il 2016 è stato l’anno più importante delle carriere di Andy Murray e Angelique Kerber, che in questi mesi hanno ricevuto diversi riconoscimenti. L’ultimo è quello conferito dall’ITWA (International Tennis Writers Association), che ha premiato lo scozzese e la tedesca come suoi ambasciatori per il 2016.

Questa associazione rappresenta più di 120 tra i giornalisti di tennis più importanti del mondo (tra i quali anche il Direttore Ubaldo Scanagatta) e premia i due giocatori che hanno raggiunto i migliori risultati nei tornei, ma anche dal punto di vista del rapporto coi media e della promozione del gioco. Murray era già stato insignito di questa onorificenza nel 2012 e nel 2015, mentre per Kerber questa è stata la prima volta. Angelique la scorsa stagione è arrivata per la prima volta al numero uno del ranking WTA e ha trionfato sia a Melbourne che a New York, raggiungendo la finale a Wimbledon e ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Il britannico, dal canto suo, ha vinto a Wimbledon e alle ATP Finals, arrendendosi solamente all’atto conclusivo degli Australian Open e del Roland Garros.

Paul Newman, co-presidente dell’ITWA, ha voluto spendere parole di elogio per questi due campioni: “Andy Murray e Angelique Kerber hanno avuto un anno eccellente sotto il profilo dei risultati, ma sono stati anche grandi ambasciatori per il modo in cui si sono comportati dentro e fuori dal campo. Entrambi hanno capito che un buon rapporto coi media aiuta tutti. Murray è diventato un eloquente portavoce per il tennis, mentre Angelique ha gestito il grande interesse che i media hanno avuto per lei negli ultimi 12 mesi con grazia e stile“.

Entrambi i giocatori verranno presentati con i loro premi questo weekend a Melbourne prima dell’inizio del torneo.