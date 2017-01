AO interviste, Kyrgios: “Posso battere chiunque”

Australian Open 2017. L’intervista pre-torneo a Nick Kyrgios

Ci dai aggiornamenti sulla situazione del tuo ginocchio? Come va?

Si, sento che va decisamente meglio. Ho effettuato già 5 o 6 trattamenti, domani avrò il prossimo e dall’ultima competizione a Perth sento che le cose stanno migliorando sempre più.

Cosa ne pensi del tuo tabellone?

Penso sia molto buono, naturalmente più alta è la propria posizione nel seeding e meglio si è ricompensati dall’urna del tabellone. Ho giocato molto bene l’anno scorso finendo nei primi 30 del mondo e mi è capitato un buon sorteggio. Detto ciò Gastao Elias può giocare ad un livello molto alto e nel tabellone principale tutto può succedere. Non posso scendere in campo con la certezza di vincere già in partenza, devo solo trovare le giuste sensazione durante la partita e vedere ciò che succede.

Quali sono le tue aspettative? Non giochi un evento del tour maggiore da tempo.

Non ho mai giocato molti tornei prima di un Grande Slam, mi piace iniziare un torneo di questo calibro molto fresco e quindi le mie aspettative sono molto alte.

Ti senti un giocatore diverso rispetto all’anno scorso?

Ora mi sento più a mio agio in campo, sto affinando il mio gioco capendo cosa devo fare per portare a casa risultati; sento che posso battere chiunque.

Traduzione di Saverio Cirillo