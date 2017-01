AO rassegna stampa: Nadal grintoso, Federer e Kyrgios da prima pagina

Per il “day 1” degli Australian Open 2017, la stampa locale dedica spazi importanti a Roger Federer e Nick Kyrgios, riporta dichiarazioni combattive di Rafael Nadal, e spera nei tennisti “aussie”

Prima giornata di match agli AO 2017, e prime pagine sul tennis per tutti e tre i principali quotidiani del paese. In testa al pezzo, la prima di “The Australian”, che su una foto di Nick Kyrgios a cinque colonne titola “Big bash? Bluster? Just serve up top tennis” (Gran bomba? Sbruffone? Basta che ci dia un gran tennis)

Nella prima interna di sport, The Australian riporta le dichiarazioni lusinghiere di Roger Federer su Alexander Zverev, “Federer sees real talent in rising star Zverev” (Federer vede talento autentico nell’astro nascente Zverev), mentre su una foto di Samantha Stosur titola “Battle of the sexes as Stosur’s losses rank more than wins” (Battaglia tra i sessi mentre le sconfitte di Stosur sono più delle vittorie), in riferimento al fato che nonostante abbiano ancora tutto da dimostrare, i giovani talenti maschi australiani facciano più audience di una campionessa in difficoltà, ma che rimane pur sempre una vincitrice di Slam.

“The Age” mette in prima pagina una foto di Roger Federer, che rimanda a un’intervista esclusiva all’interno, titolando “Opening up” (Si inizia), abstract “Roger federer tells Linda Pearce why he’s happy to be back for his 18th Australian Open, and why he thinks Nick Kyrgios isn’t ready to win it” (Roger Federer racconta a Linda Pearce – storica editorialista del quotidiano – perchè è contento di essere tornato per il suo diciottesimo Australian Open, e perchè pensa che Nick Kyrgios non sia pronto per vincerlo).

All’interno, una foto di Daria Gavrilova, con titolo “Australia’s odd couple ready for action” (La strana coppia australiana pronta all’azione), sottolineando le differenze caratteriali tra Daria e Sam Stosur, di spalla a destra “Kerber takes the pressure in her stride” (Kerber accetta la pressione come parte della sua costante crescita), in basso “Pain a constant companion, but Nadal still believes he can triumph” (Il dolore è una compagnia costante, ma Nadal crede ancora di poter trionfare).

Herald Sun non si sottrae alla prima pagina obbligatoria sul tennis, con foto ancora di Nick Kyrgios e più in piccolo Daria Gavrilova, titolando “Big shot” (Roba grossa), abstract “The Australian Open kicks off today with our best local hopes ready to shine. The Melbourne schoolgirl set to live her Open dream” (Gli Australian Open partono oggi con le nostre migliori speranze locali pronte a brillare. La studentessa di Melbourne pronta a vivere il suo sogno agli Open), in riferimento al debutto Slam della sedicenne Destanee Aiava.

All’interno, infine, una foto a tutta pagina di Angelique Kerber, con titolo “Game, reset & match” (Gioco, ri-partita e incontro), abstract “Defending champion Angelique Kerber’s simple plan to stay on top of the world” (Il semplice piano della campionessa in carica Angelique Kerber per rimanere in vetta), in riferimento alle dichiarazioni di Angelique che sostiene di essere capace di resettare il passato e giocare a mente sgombra. In alto a destra “Tomic’s top ten dream” (Il sogno top-10 di Tomic), di spalla a sinistra ancora le battagliere dichiarazioni di Rafael Nadal “I’m a contender, so don’t write me off” (Sono tra i pretendenti al titolo, non contatemi fuori).