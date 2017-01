Ivan Ljubicic: “Federer compete per vincere, non ha dimenticato come si gioca”

A 24 ore dall’esordio dello svizzero agli Australian Open, il suo coach parla dell’attesa per rivederlo in campo in un match ufficiale dopo sei mesi stop

Parte il conto alla rovescia per vedere Roger Federer di nuovo in campo in uno Slam (il campione svizzero farà il suo esordio domani mattina sulla Rod Laver Arena contro Jurgen Melzer – secondo match della sessione serale australiana, intorno alle 11 italiane) e dell’attesa parla anche il suo coach, Ivan Ljubicic in un’intervista a M2O Radio. “Non vediamo l’ora, è da luglio che non è in campo. Vedremo come andrà, ha giocato match di esibizione quindi non ci dovrebbero essere grosse sorprese, ma in uno slam è diverso”, ha dichiarato l’ex tennista croato.

Intanto Federer si trova a dover ripartire dalla posizione numero 17, ma al momento non sembra un problema. “Per ora non la guardiamo – dice Ljubicic – Dopo Wimbledon vedremo a che punto saremo per poi prendere delle decisioni su come chiudere l’anno“.

Le aspettative per gli Australian Open restano comunque basse per la grande maggioranza degli opinionisti, ma non per il coach dello svizzero il quale dichiara: “Sarei contento se vincesse il torneo (ride, ndr). D’altronde per cosa gioca a fare… Non è uno junior che dice ‘arrivo ai quarti e prendo punti per la classifica’. Ovviamente non saprà come starà perché non gioca da sei mesi, ma questo è Roger Federer e non ha dimenticato come si gioca“.

Dario Marchetti