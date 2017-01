AO LIVE: Wawrinka si salva a fatica. Federer ribalta il primo set

Al via il primo torneo dello Slam del 2017: in campo Kei Nishikori, Simona Halep e Garbine Muguruza. Più tardi Venus e Murray, in notturna Kerber e Federer. Sulla MCA Roberta Vinci. Altri 4 italiani impegnati nella prima giornata: Vanni, Lorenzi, Schiavone e Seppi. Tutto quello che vi siete persi mentre dormivate

Mentre dormivate

Pronti, via ed è già tempo di ritiri. Nicolas Almagro, sotto 0-4 contro Jeremy Chardy, si è ritirato a causa di un problema fisico al polpaccio. Destino simile per Luca Vanni, costretto a interrompere anzitempo l’incontro a causa di un fastidio all’addome, dopo aver perso il primo set 6-1 contro Berdych.

Nishikori non è apparso al meglio della sua forma, ma è comunque riuscito a spuntarla al quinto set contro un ottimo Kuznetsov.

In campo femminile c’è stata la prima sorpresa degli Aussies 2017: la Halep, numero 4 del mondo, ha perso per il secondo anno consecutivo al primo turno, mentre la campionessa olimpica Monica Puig ha rifilato il primo bagel di questi Australian Open a Patricia Maria Tig, prima di chiudere 6-0 6-1. Garbine Muguruza ha superato Shelby Rogers palesando però qualche difficoltà fisica. Avanza anche la Jankovic. Niente da fare per Roberta Vinci che si arrende alla strabordante potenza di Coco Wandeweghe (6-1-7-6) che pure aveva avuto problemi a causa del caldo alla metà del secondo set.

Andy Murray, per la prima volta N.1 del seeding in uno Slam, ha il suo bel da fare contro l’ucraino Ilya Marchenko che lo impegna per due set prima di spegnersi nel terzo.

Con la sconfitta di Francesca Schiavone con la qualificata n.119 del mondo Boserup l’Italia è sotto 3-0 dopo tre incontri con il resto del mondo. Ma Seppi e Lorenzi sono avanti due set a zero. Forse riusciamo a chiudere su un onorevole 2-3. Risultato da sottoscrivere domani?

Non potete immaginare che cosa mangia l’ex anoressica Marion Bartoli, ve lo scriverà Ubaldo.

Bublik ha dato un 6-0 a Puille ma ha perso il secondo 6-3. Luca Baldissera torna dal campo 8 e dice: “È un pazzo, un misto fra Safin e Rios, ha provato due volte la smorzata con la risposta al servizio!”

Già quattro le teste di serie donne k.o. Halep, Vinci, Bertens (sola olandese in tabellone) e Siegemund. E la Kasatkina (n.23) ha perso 6-0 il primo set dalla cinese Shuai Peng