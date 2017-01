AO day 2: è la volta di Djokovic, Nadal e Serena. In campo anche Fognini, Errani, Giorgi e Fabbiano

Australian Open 2017 (disegno Fabio Palatucci)

In campo martedì i big della parte bassa del tabellone maschile e femminile. Primi turni “complicati” sulla carta per Serena, Djokovic, Fognini e Giorgi

Al via martedì i primi turni della parte bassa del tabellone maschile e femminile. Esordio alquanto complicato, almeno sulla carta, soprattutto per Serena Williams e Novak Djokovic. La statunitense sarà impegnata con Belinda Bencic mentre il serbo dovrà nuovamente fronteggiare Fernando Verdasco, ad una settimana dal match al cardiopalma che li ha visti protagonisti a Doha. Il match tra Serena e Belinda sarà il secondo della sessione diurna sulla Rod Laver Arena, mentre Novak e Fernando inaugureranno la sessione serale del Centrale. Grande attesa anche per Rafa Nadal, che se la vedrà con Florian Mayer nel terzo incontro della giornata sulla Laver arena. Agnieszka Radwanska chiuderà il programma del martedì sul Centrale contro Pironkova.

Promette scintille il match tra Dustin Brown e Milos Raonic, il secondo a partire dalle ore 11 australiane sulla Margareth Court Arena.

Riflettori puntati, inoltre, su cinque italiani in gara martedì. Fabio Fognini ritrova Feliciano Lopez. Come sarà l’atmosfera tra i due dopo la querelle che li ha visti protagonisti quest’anno a Wimbledon? Fabio e Feliciano saranno gli ultimi a scendere in campo sul Court n. 20. Primo test anche per Karin Knapp, impegnata contro la Hsieh, nel primo incontro alle 11 sul Court n. 22. A Melbourne esordio non facile neanche per Camila Giorgi, che dovrà fronteggiare la teste di serie n. 12 Timea Bacsinszky, nell’ultima partita del campo n. 13. Un primo turno “aperto” invece per Thomas Fabbiano. Il tennista pugliese incrocerà la racchetta con l’americano Donald Young, alle 11 sul campo n. 10. Sara Errani sarà impegnata con Risa Ozaki nel secondo match del court n. 8.

Qui il programma completo