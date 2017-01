AO interviste, Halep: “La tendinite mi ha impedito di lottare”

Simona Halep - Australian Open 2017 (foto Roberto dell'Olivo)

Australian Open 2017, primo turno: S. Rogers b. [4] S. Halep 6-3 6-1. L’intervista del dopo partita a Simona Halep

Lei ha giocato alla grande. Dal canto tuo, pensi di non aver giocato al tuo solito livello?

Lei ha giocato in maniera straordinaria, decisamente. Penso abbia giocato a dei livelli davvero alti, io ho avuto un dolore al ginocchio. Nel secondo set per me era difficile muovermi ma lei merita la vittoria. È stata aggressiva e colpiva la palla molto forte.

Avevi pensato al ritiro prima di prendere parte al torneo o pensavi che sarebbe andata bene?

No, io non ho mai pensato di ritirarmi prima di un torneo, non è una cosa che fa parte di me. Ma ci ho provato, ho preso degli anti-infiammatori nei giorni scorsi e prima del match. Però quando entra in gioco la pressione della partita, del match ufficiale, la sensazione è più forte. Quindi il dolore è aumentato e non ho potuto fare quello che avrei voluto.

In generale quando hai iniziato a sentire dolore al ginocchio?

La prima volta a Singapore, ogni giorno provavo dolore. Tuttavia durante la off-season sono stata bene, non si è fatto sentire molto. Invece poi in Cina, alla fine del primo match l’ho sentito. Qui ho avuto dolore costante ogni giorno, ma non era stato mai come oggi. Sul 5-3 ad un certo punto ho sentito una forte sensazione al ginocchio.

È più intenso quando corri o mentre…

Sempre.

Sai qual è il problema?

Sì, ho la tendinite. Si tratta del tendine del ginocchio sinistro. Ancora non so cosa pianificheremo adesso, ma niente operazioni. Non è così grave; devo prima vedere un dottore e faremo una risonanza magnetica.

Quant’è frustrante la cosa?

È la seconda volta, e in effetti sì, sono un po’ frustrata ma non posso cambiare le cose. Sto bene, mi limito a guardare avanti. Può capitare e io voglio solo che il mio ginocchio stia bene, e poi penserò di nuovo al gioco. Per i primi 45, 50 minuti oggi sono stata senza dolore, ma dal 5-3 in poi è stata dura lottare.