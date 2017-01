AO, Ubaldo intervista Berdych: “Federer non ha niente da perdere” [AUDIO]

Tomas Berdych - Australian Open 2017 (foto Roberto Dell'Olivo)

Il direttore parla col giocatore ceco delle difficoltà del rientro per Roger Federer dopo una lunga pausa e del suo stop più lungo del 2009 quando al rientro perse con Bolelli a Parigi

Non è stato carino da parte tua fare fuori uno dei pochi tennisti italiani che erano nel torneo…

Sfortunatamente si è fatto fuori da solo. Non è un modo piacevole per vincere gli incontri ma queste cose succedono.

So che non ti piace parlare di Federer a questo punto (i due potrebbero incrociarsi al terzo turno ndr). Ma tutti stanno parlando di lui. Probabilmente la cosa non ti sorprende. Pensi che nonostante non abbia giocato per 6 mesi può essere ancora competitivo?

Se c’è qualcuno che dopo un lungo infortunio può tornare in campo ed essere subito competitivo è proprio Roger. Anche quando saltava qualche torneo era comunque capace di tornare in grande stile. Sì è vero questa volta è stato fuori più a lungo ed è più vecchio. Non sarà affatto facie. Ma è pur sempre Federer. Sarà affamato e, in un certo senso, non ha nulla da perdere. Può giocare tranquillo e questo è ciò che gli serve per il suo gioco.

Qual è il periodo più lungo che hai trascorso senza giocare in carriera?

Un paio di mesi. È successo nel 2008 (in realtà 2009). Mi ero fatto male all’anca in Coppa Davis dopo Miami e sono tornato al Roland Garros.

È stato difficile tornare in campo?

Sì, penso di aver perso contro un italiano

Finalmente!

Penso fosse Bolelli. Comunque l’approccio al recupero dipende un po’ dalle fasi della tua carriera. Quando sei giovane pensi “che succede?” e vuoi tornare subito a giocare. Per Roger le cose si faranno più difficili mano a mano che va avanti nel torneo. Non voglio dire che non è fisicamente pronto. Ma quando devi giocare alcuni match al meglio dei 5 set i mesi passati fuori dalle competizioni si possono far sentire.